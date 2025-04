Co nieco o zatokach

Zatoki to jamy wypełnione powietrzem, które znajdują się wokół nosa i łączą się z jego strukturą. Zatoki stanowią integralną część wspomnianej jamy, dzięki błonie śluzowej, która je wyściela. Stanowi ona barierę ochronną przed wszelkimi zarazkami i bakteriami. Do jej zadań należy również nawilżanie oraz oczyszczanie, poprzez produkcję specjalnej wydzieliny, która swe ujście znajduje przez przegrody nosowe.

Zaburzenia związane z wydobywaniem się wspomnianej wydzieliny spowodowane są zapaleniem, podrażnieniem zatok.

Zatoki są parzyste, ale różnią się między sobą kształtem oraz wielkością. Wyróżnia się cztery rodzaje zatok.

Zatoki szczękowe

Zatoki szczękowe, jak sama nazwa wskazuje, ulokowane są w szczęce po obu stronach nosa. Uznawane są za największe z zatok. Ich górna ściana określana jest dolną granicą oczodołu. Natomiast dolna część zatok szczękowych osadzona jest w trzonie szczęki i odpowiada czterem ostatnim zębom. Dlatego też infekcje korzeni zębów mogą przenikać na zatoki i odwrotnie.

Zatoki czołowe

Zatoki czołowe znajdują się nad oczodołami w kości czołowej. Nie można określić dokładnie ich rozmiaru, gdyż u każdego człowieka może być on inny. Opróżnianie tych zatok z wydzieliny jest łatwe, ponieważ jej otwór łączący ją z jamą nosową znajduje się na dole tej zatoki. Wprost przeciwne umiejscowienie takiego otworu jest w zatokach szczękowych, przez co utrudnione jest wydobywanie wydzieliny.

Zatoki sitowe

Inaczej nazywane są też błędnikiem sitowym, który ulokowany jest w głębi oczodołu. Zbudowany jest z komórek należących do kości sitowej, którą można podzielić na przednią, tylną oraz środkową.

Zatoki klinowe

Jak wskazuje sama nazwa, zatoki klinowe znajdują się w kości klinowej, czyli w części podstawy czaszki. Ich przednia ściana styka się z tylną częścią górnego przewodu nosowego.

Ból zatok

Ból zatok pojawia się, gdy dochodzi do zapalenia zatok przynosowych. Ból może dokuczać m.in. podczas schylania się. W wyniku zapalenia zatok utrudnione jest usuwanie wydzieliny, oddychanie, a błona śluzowa staje się zaczerwieniona i obrzęknięta. To typowe objawy zapalenia wywołanego przez wirusy i bakterie.

Często chorobie może towarzyszyć również podwyższona temperatura ciała, tymczasowe zaburzenia węchu, ogólne osłabienie organizmu.

Zapalenie zatok zazwyczaj leczy się poprzez zażywanie antybiotyku, kropli do nosa i tabletek przeciwbólowych.