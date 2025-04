Badania

Podstawą diagnozy czynnika alergizującego w kontaktowym zapaleniu skóry jest dobrze przeprowadzony wywiad, który ukierunkowuje lekarza na czynnik potencjalnie wywołujący zmiany skórne. Warto podkreślić, że często sami pacjenci nie zdają sobie sprawy, że mają kontakt (nierzadko nazbyt częsty) z czynnikiem chorobotwórczym. Mając pewne podejrzenia lekarz dobiera zakres substancji, na które reakcja będzie badana. Stosuje się tu testy płatkowe, w których alergeny w odpowiednich stężeniach są nakładane na skórę, na obojętnych metalowych krążkach. Po 24-48 godzinach ocenia się obecność i nasilenie zmian skórnych. Istotne jest, aby przed wykonaniem testu osoba badana nie przyjmowała leków steroidowych. Na podstawnie stopnia reakcji zapalnej, obecności pęcherzy ocenia się, na ile dana substancja przyczynia się do występowania kontaktowego zapalenia skóry. Równie ważne jest potwierdzenie jak i wykluczenie danego alergenu z listy podejrzanych, bowiem każdy wynik zawęża spektrum podejrzanych alergenów. Czułość testów płatkowych wynosi ok. 60-80% a fałszywie dodatnie wyniki stanowią ok. 10%. W przypadkach fotoalergii stosuje się testy płatkowe, symetrycznie rozmieszczone na skórze, z których jeden jest naświetlany promieniowaniem UVA, a drugi nie.

Leczenie

Kluczem do wyzdrowienia zawsze jest eliminacja lub ograniczenie kontaktu z alergenem. W przypadku leków zwykle nie ma z tym problemu, jednak sytuacja jest trudniejsza, jeśli chodzi o nikiel czy chrom. Ważne jest także używanie rękawic, czy kremów ochronnych. Niestety aż 70% pacjentów mimo wieloletniego leczenia i unikania wysokich stężeń substancji szkodliwych może mieć zmiany wypryskowe. W celu doraźnego złagodzenia dolegliwości skórnych stosuje się miejscowe środki sterydowe. Gdy kontaktowe zapalenie skóry obejmuje ponad 30% powierzchni ciała podaje się steroidy dożylnie. Nieodzowną częścią skutecznego leczenia jest udzielenie pacjentowi informacji odnośnie alergenu i sposobu jego unikania. Może się zdarzyć, że skuteczne leczenie wymaga zmiany pracy lub trybu życia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że samo leczenie choroby nie przyniesie poprawy o ile nie uda się wykluczyć kontaktu z czynnikiem alergizującym.

