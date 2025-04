Jak zminimalizować objawy chorób prostaty?

Zmień dietę – ogranicz ilość spożywanych tłuszczów, zwiększ spożycie świeżych warzyw i owoców, w tym szczególnie roślin strączkowych.

Zadbaj o utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Ogranicz spożycie alkoholu i kofeiny – obie te substancje działają moczopędnie, co nie jest korzystne w przeroście prostaty.

Powstrzymaj się od picia przed snem – ograniczy to ilość nocnych wizyt w toalecie.

Jeśli przyjmujesz leki moczopędne (np. w związku z nadciśnieniem tętniczym ) skontaktuj się z lekarzem. Być może zmniejszy on dawkę lub zmieni godziny przyjmowania leków tak, aby ich działanie było jak najmniej kłopotliwe. Pamiętaj, by nie modyfikować leczenia samodzielnie!

Bądź aktywny – już nawet niewielki wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na pęcherz moczowy i pozwala zredukować objawy związane z powiększonym sterczem.

Unikaj zimna – niska temperatura sprzyja zaleganiu moczu w pęcherzu i zwiększa parcie na mocz.

Jak wygląda leczenie?

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów pochodzenia roślinnego mających łagodzić dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego. Najpopularniejsze z nich zawierają wyciąg z amerykańskiej palmy karłowatej, pestek dyni i śliwy afrykańskiej. Ich skuteczność nie zawsze jest proporcjonalna do ceny, a większość z tych środków ma wręcz działanie porównywalne z placebo. Dostępność owych preparatów bez recepty sprawia, że są często stosowane przez pacjentów.

Tak więc, jeśli masz poczucie, że powinieneś zadbać o swoją prostatę, możesz po nie sięgnąć, ale nie spodziewaj się jakichś oszałamiających efektów. Lepiej, jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy ze strony układu moczowego, poradź się lekarza. Odpowiednio wcześnie podjęte leczenie chorób prostaty pozwoli zminimalizować objawy i sprawi, że przypadłość stanie się mniej dokuczliwa.

