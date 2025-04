Pasożytami możemy zarazić się od drugiego człowieka. Zarówno bezpośrednio jak i pośrednio korzystając ze wspólnych rzeczy, a także od domowego pupila. Jedynie dbałość o higienę pomieszczeń, żywności oraz własnego ciała (szczególnie rąk) stanowi skuteczną metodę walki z pasożytami.

Niebezpieczne zachowania

Osobami, u których często stwierdza się zarażenia pasożytami są dzieci oraz ludzie, którzy swoim stylem życia sprzyjają ryzyku zakażenia się pasożytami. Należą tu bezdomni, którzy nie dbają o higienę osobistą, oraz osoby znajdujące się przez dłuższy czas w większych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, wojsko, kolonie), gdzie pole do popisu mają pasożyty zewnętrzne. Ci z nas, którzy nie mają nawyku częstego mycia rąk, a także surowych owoców i warzyw przed spożyciem, także stwarzają dogodne warunki do rozprzestrzeniania się pasożytów jelitowych.

Uwaga na mięso

Człowiek jest żywicielem ostatecznym wielu tasiemców. Ich larwy bytują w mięsie, które przez nas zjedzone staje się źródłem zarażenia. Tasiemiec nieuzbrojony upatrzył sobie mięso wołowe, zaś wieprzowina to lokum wągrów (larw) tasiemca uzbrojonego. Mowa tu oczywiście o mięsie surowym lub nie do końca poddanym obróbce termicznej. Wysoka temperatura (pieczenie, gotowanie, smażenie) zabija bowiem larwy tych pasożytów.

Robaczyce - choroby brudnych rąk

Jaja glisty ludzkiej i owsików dostają się do środowiska zewnętrznego wraz z ludzkimi fekaliami. Wszystko co jest nimi zanieczyszczone staje się potencjalnym źródłem zarażenia. Stąd owsica i glistnica nazywane są chorobami brudnych rąk. Profilaktyka przeciwko tym pasożytom polega na dokładnym myciu surowych owoców i jarzyn oraz rąk przed każdym posiłkiem, a także dbaniu o czystość w mieszkaniach (jaja mogą znajdować się także w kurzu).

Pij wodę z pewnego źródła

Picie wody z niewiadomego źródła, a już na pewno z potoku czy rzeki, stwarza wielkie ryzyko zarażenia się nie tylko groźnymi bakteriami, ale także pasożytami. Uważa się, że zanieczyszczona woda pitna jest prawdopodobnie głównym źródłem pasożytniczej transmisji na świecie. Także podczas kąpieli w jeziorze, rzece czy basenie możemy połknąć niewielką ilość wody, a wraz z nią jaja lub larwy i stać się ofiarą pasożyta. W wodzie znaleźć się mogą mikroskopijne pierwotniaki (lamblia, ameba) a także jaja glisty lub owsika.

