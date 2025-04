Dobry specjalista (nieważne, czy z przychodni rejonowej, czy prywatnej) to skarb. Będziecie się widywali bardzo często, przez najbliższych kilka lat, więc warto go wybrać niezwykle starannie. Aby go znaleźć, najlepiej jeszcze przed porodem zrobić w tej sprawie rozeznanie wśród sąsiadek i przyjaciółek. Po powrocie ze szpitala będzie ci trudniej zmobilizować się do poszukiwań.

Dziecko trzeba zapisać do przychodni jak najszybciej, żeby pediatra mógł przyjść na wizytę patronażową (w niektórych przychodniach na taką wizytę przychodzi położna). Zapewne już podczas pierwszej rozmowy poczujesz, czy dokonałaś właściwego wyboru. Wiek lekarza, płeć, tytuł naukowy czy klasa przychodni, w której przyjmuje, nie mają większego znaczenia. Musicie nadawać na tych samych falach. Tylko wtedy narodzi się między wami zaufanie.

Cechy doktora idealnego



Dobry pediatra to nie tylko profesjonalista. Jest cierpliwy, nie lekceważy żadnych, nawet najbardziej banalnych pytań, a wszystkie niepokoje dokładnie wyjaśnia. Nie możesz czuć się pośpieszana ani zestresowana jego miną. Doświadczeni lekarze wiedzą, że młodzi rodzice mają mnóstwo wątpliwości. Co więcej, sami też nie powinni być od nich wolni i – kiedy trzeba – konsultować się z kolegami po fachu albo specjalistami. Dobry pediatra powinien zadawać ci pytania i dokładnie słuchać odpowiedzi.

Nikt bowiem nie zna malucha lepiej niż jego mama. Jeśli wybrany przez was specjalista jest lekarzem z powołania, da ci swój numer komórki albo domowy, byś miała z nim kontakt przez całą dobę. Wykorzystuj jednak tę możliwość tylko wtedy, gdy naprawdę będziesz musiała. Koniecznie poproś go też o wskazówkę, gdzie ewentualnie udać się z chorym dzieckiem w nocy albo w weekend, ponieważ nie wszyscy lekarze przyjeżdżają do domu.

Dobry pediatra ma jednak przede wszystkim świetny kontakt z dzieckiem:



1. Jest serdeczny, uśmiechnięty i cierpliwy.

2. Interesuje się maluchem od pierwszych chwil waszej wizyty.

3. Obserwuje dziecko także podczas rozmowy z mamą.

4. Nawiązuje kontakt z malcem, zanim go dotknie.

5. Bada dziecko czystymi, ciepłymi rękami.

6. Nie zaskakuje smyka i nie obiecuje mu czegoś, czego nie może dać.

7. Zachowuje badanie najmniej przyjemne (np. oglądanie gardła) na koniec wizyty w gabinecie, by nie wystraszyć i tak przejętego dziecka.

8. Dba, żeby w gabinecie było czysto i ciekawie (zabawki!).