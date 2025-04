Nawracające torbiele dotyczą zarówno kobiet w wieku rozrodczym, jak również nie są rzadkością u kobiet po menopauzie. Co sprawia, że u niektórych kobiet torbiele nie występują w ogóle, a u innych co rusz nawracają?

Naukowcy nie obejmują jednoznacznego stanowiska co do czynników odpowiedzialnych za skłonności do powstawania cyst, jednak z całą pewnością odgrywają tu m.in. rolę czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Zauważono, że kobiety, których matki miały torbiele jajników, są bardziej predysponowane do wystąpienia podobnych przypadłości. Zdarza się również, że po wielu latach problemów z nawracającymi torbielami, nagle tendencja do ich powstawania z niewyjaśnionych powodów maleje lub całkiem zanika.

Jak zapobiegać nawrotom?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli nawracające torbiele są tak zwanymi torbielami czynnościowymi, można się ustrzec przed ich powstawaniem przyjmując leki hormonalne (prościej mówiąc: tabletki antykoncepcyjne). Ich działanie polega na hamowaniu owulacji poprzez utrzymanie odpowiedniego, stabilnego stężenia hormonów. Zaburzenia równowagi hormonalnej organizmu są jednym z czynników sprzyjających tworzeniu się torbieli, dlatego, oprócz leków, ważne jest dbanie o prawidłowy balans hormonalny również na inne sposoby.

Zaleca się modyfikację stylu życia, polegającą na unikaniu stresu, regularnym (!) wysiłku fizycznym, a także na stosowaniu odpowiednio zbilansowanej diety. Ważne jest, by kobieta, mająca skłonności do powstawania u niej torbieli zachowała czujność i nie zaniechała systematycznych wizyt kontrolnych u ginekologa.

O ich częstości decyduje lekarz indywidualnie w każdym przypadku, jednak nie powinny być one rzadsze niż raz na rok.

