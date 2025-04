Jedną z przeszkód w prawdziwej zabawie jest ciągłe dążenie do perfekcji. Mówimy sobie, że poprawimy jeszcze coś - jeszcze tylko to czy tamto. Dostaniemy awans, schudniemy dziesięć kilo i dopiero wtedy się zabawimy. Ciągle nam się wydaje, że nie jesteśmy na tyle doskonali, aby po prostu być. Niektórzy uważają, że w każdej chwili trzeba się doskonalić – uczyć, pracować, poświęcać. A to dopiero stres! Co więc zrobić, aby przełamać stres? Pozwolić sobie na więcej relaksu, na prawdziwą dobrą zabawę i... dystans do siebie!

