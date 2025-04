Stres pozawałowy

Zawał serca nigdy nie pojawia się jako coś oczekiwanego czy zapowiedzianego. Czynniki ryzyka tej choroby albo objawy, które ją poprzedzają wcale nie muszą znaczyć, że na 100% będziesz miał zawał. Nieoczekiwana choroba, pobyt w szpitalu, konieczność wizyt u lekarza i nieustanna potrzeba kontroli swojego zdrowia może być bardzo stresującą sytuacją zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

Nie ja jeden przez to przechodzę!

Świadomość, że nie jesteś sam z jakimś problemem, jest zawsze czymś bardziej budującym dla Ciebie. Wystarczy, że pomyślisz o tym, że mnóstwo ludzi na całym świecie ma podobną sytuację. Niestety liczba ta lawinowo rośnie. W internecie istnieją liczne fora internetowe, które zrzeszają ludzi po zawale serca. Pomagają sobie, wymieniają się nawzajem doświadczeniami. Pamiętaj jednak, że żadne forum dyskusyjne nie jest w stanie rozwiązać Twojego problemu ze zdrowiem, tak jak Twój lekarz. Zanim przeczytasz coś w internecie, najpierw warto zapytać lekarza, czy jest to zgodne z prawdą.

Nie taki diabeł straszny...

Każda rzecz w życiu okazuje się łatwiejsza do przejścia, jeśli dowiadujesz się o niej coraz więcej. Podobnie jest z życiem po zawale. Najbardziej kompetentnym źródłem informacji jest oczywiście lekarz. Podczas wizyty kontrolnej zapytaj go o wszystkie sprawy, które Cię nurtują. Nie ma w tym nic wstydliwego, jeśli przyjdziesz z kartką, na której będziesz miał zapisane pytania. Dla lekarza będzie to znakiem Twojej troski o własne zdrowie oraz faktem, iż nie bagatelizujesz żadnego z występujących objawów i chcesz dbać o prawidłowe leczenie.

Nie wykręcaj się zawałem!

Wbrew pozorom, to bardzo ważne wskazanie. To, że przeszedłeś zawał serca wcale nie znaczy, że musisz rezygnować z wszystkich swoich dotychczasowych przyjemności. Nie możesz siedzieć w domu, nie sprzyja to prawidłowej rekonwalescencji. Twoim przyjacielem jest teraz przede wszystkim ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Serce po tak dużym urazie, jakim jest zawał, potrzebuje treningu! Nie może być on zbyt intensywny, żeby się nie przemęczać. Serca najlepiej odbudowuje się będąc w ruchu.

Spotykaj się z ludźmi

To, że teraz nie możesz pić alkoholu czy palić papierosów nie jest przeciwwskazaniem do aktywności towarzyskiej. Spotkania z innymi ludźmi pozwolą Ci zapomnieć o Twojej chorobie, przywrócą Ci radość życia i dadzą nowy sposób na spędzanie wolnego czasu, którego po zawale będziesz miał teraz więcej. Być może Twoje doświadczenia zwrócą uwagę Twoich znajomych na ich problemy ze zdrowiem.

