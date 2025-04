Czym jest reumatoidalne zapalenie stawów?



Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba przewlekła o nie do końca poznanej etiologii.

Jest to stan zapalny stawów, który w efekcie może prowadzić do ich uszkodzenia. Początkowo objawia się bólem, obrzękiem i podniesioną temperaturą w obszarze stawów.

Choroba najczęściej atakuje drobne stawy dłoni i stóp. Niekiedy proces zapalny może objąć stawy biodrowe lub kolanowe.

Warto wiedzieć, że w przypadku tej choroby choruje cały człowiek, a nie tylko jego stawy. Niezwykle istotne jest, że chorzy mogą funkcjonować i żyć bez cierpienia. Aby tak było, koniecznie są pewne zmiany ich sposobu i stylu życia. Leczenie RZS to przede wszystkim leki, fizjoterapia (kinezyterapia, czyli ćwiczenia oraz fizykoterapia – działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe) , ale także aktywność fizyczna i dostosowanie otaczającego świata do specyfiki choroby.

Reklama

Planuj to, co robisz



RZS ma okresy zaostrzenia i wycieszenia. Aby nie doprowadzić do nasilenia się objawów (np. bólu), warto przyjrzeć się swojemu rozkładowi zajęć w ciągu dnia, planować kalendarz działań na dany dzień, nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków. Zmęczenie fizyczne będzie bowiem potęgować odczuwanie bólu.

Ważne, żeby dawać swojemu organizmowi czas na wypoczynek i dbać o odpowiednią dawkę snu w ciągu doby. Należy pamiętać również o odciążeniu stawów i nie obciążaniu ich nadmiernymi kilogramami. Dotyczy to zarówno dźwigania przedmiotów, dzieci, zakupów jak i pilnowania masy własnego ciała. Ważne, aby zadbać również o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej, zachować odpowiednią ruchomość w określonych stawach i nie dopuścić do osłabienia siły mięśniowej.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia będą także pozytywnie wpływać na sferę psychiczną chorego. Należy jednak zachować zdrowy rozsądek, aby w trakcie lepszego dnia, gdy mamy lepsze samopoczucie, nie przesadzić z ilością zajęć i spraw.

Zobacz też: Artroza – jak ją zdiagnozować?

Domowe sposoby na ból stawów



W nawrotach choroby, kiedy ból znacznie się wzmaga, można w domowych warunkach spróbować go pokonać poprzez stosowanie ciepłych lub zimnych okładów (naprzemiennie) bądź gorącej kąpieli.

Warto też dostosować urządzenia i sprzęty domowe tak, aby nie powodowały pogłębienia się objawów.

Ponadto warto pamiętać, że:

cięższe przedmioty trzeba przenosić obiema rękami , najlepiej trzymając ciężar blisko ciała (np. blisko klatki piersiowej);

, najlepiej trzymając ciężar blisko ciała (np. blisko klatki piersiowej); przedmioty trzeba trzymać oburącz , np. czajnik w trakcie nalewania wody do kubka;

, np. czajnik w trakcie nalewania wody do kubka; warto używać kubka z szerokim uchwytem, który nie deformuje dłoni;

trzeba starać się odciążać stawy;

warto wybrać taki rodzaj aktywności fizycznej , który nie będzie powodować obciążenia stawów (wybieraj: basen, rower – przy zachowaniu pozycji siedzącej, nordic walking);

, który nie będzie powodować obciążenia stawów (wybieraj: basen, rower – przy zachowaniu pozycji siedzącej, nordic walking); warto odpowiednio dostosować domowy sprzęt, np. kupić nóż z większym uchwytem (można go też owinąć bandażem elastycznym).

Reklama

Zobacz też: Zwyrodnienie stawów – objawy i leczenie (wywiad)