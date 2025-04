W terapii nadciśnienia tętniczego leczenie niefarmakologiczne, czyli zmiana stylu życia stanowi pierwszy element leczenia hipotensyjnego. Zmiana stylu życia jest bardzo istotna, bowiem sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego, zmniejsza zapotrzebowanie na leki hipotensyjne i sprzyja redukcji masy ciała.

Chorym ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych zaleca się zmianę nawyków żywieniowych i wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennych zajęć. Dopiero, gdy zmiana stylu życia nie obniża wartości ciśnienia tętniczego wprowadza się leki hipotensyjne. Dalej jednak kontynuuje się dietę, jako uzupełnienie farmakoterapii.

Od czego zacząć?

Zmianę stylu życia należy wprowadzać powoli i stopniowo. Zmiany muszą jednak dotyczyć naszych codziennych nawyków. Działania te skierowane są głównie na normalizację masy ciała, zachowanie odpowiedniej diety, zaprzestanie palenia papierosów oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotną korelację między masą ciała, a poziomem ciśnienia tętniczego. Sposób rozmieszczenia tłuszczu w organizmie również ma istotną rolę. Otyłość brzuszna jest często skojarzona z dyslipidemią, opornością tkankową na insulinę i cukrzycą typu II.

Jak wygląda dieta dla nadciśnieniowców?

Podstawą prawidłowej diety jest zbilansowanie wydatku energetycznego, a w przypadku nadwagi doprowadzenie do bilansu ujemnego. Zaleca się typ diety śródziemnomorskiej o małej ilości tłuszczu, w szczególności tłuszczu zwierzęcego, spożywanie znacznej ilości warzyw i owoców. Wszystkich chorych z nadciśnieniem powinno również dotyczyć ograniczenie spożycia soli kuchennej. Ważne jest także ograniczenie spożycia alkoholu. Wiadomo bowiem, że jego nadmiar jest istotnym czynnikiem ryzyka dla wzrostu ciśnienia krwi i udaru mózgu, a ponadto może spowodować oporność terapii hipotensyjnej.

Każdy pacjent, a zwłaszcza pacjent z nadciśnieniem tętniczym powinien zaprzestać palenia tytoniu. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Odpowiedni stopień aktywności fizycznej stanowi ważną składową terapii hipotensyjnej. Aktywność fizyczna powoduje nie tylko obniżenie ciśnienia tętniczego, ale również obniżenie ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Zaleca się umiarkowane, regularne ćwiczenia aerobowe, takie jak szybki marsz, pływanie, jazda na rowerze. Należy stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń.

