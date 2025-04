Jak pielęgnować skórę?

Niezbędnym kosmetykiem jest krem z wysokim filtrem UV, ponieważ narażenie na zbyt silne promieniowanie słoneczne może pogorszyć stan skóry. Do codziennej pielęgnacji twarzy warto stosować preparaty bezzapachowe, niezawierające konserwantów czy zbędnych barwników. Można wypróbować kosmetyki dla alergików – stworzone z myślą o skórze wrażliwej. Trzeba bezwzględnie wystrzegać się peelingów! Mogą powodować podrażnienia. Do mycia twarzy najlepiej używać wody przegotowanej.

Czego unikać?

Należy się wystrzegać smarowania twarzy środkami zawierającymi glikokortykosteroidy! Mogą nasilić pojawianie się zmian skórnych, a nawet je wywołać. Warto wyeliminować z diety pokarmy ostro przyprawione, gorące napoje, alkohol. Często pomocne jest rzucenie palenia. Unikanie bardzo wysokiej oraz niskiej temperatury, a zwłaszcza jaj nagłych zmian, może zapobiec powstawaniu zaczerwienienia. Podobne skutki niesie zminimalizowanie poziomu stresu. Warto w tym celu nauczyć się technik relaksacyjnych i stosować je. Zbawienne może być także unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego.

Jak się leczyć?

Leczenie miejscowe

Wybór różnych preparatów jest spory. Stosuje się antybiotyki: klindamycynę, erytromycynę, metronidazol. Są szczególnie przydatne u osób z dużą ilością krostek. Na zaczerwienienie i grudki skuteczny jest sulfacetamid i siarka. Pomóc mogą również retinoidy i takrolimus. Ketokonazol, środek przeciwgrzybiczy, u niektórych osób przynosi spektakularne efekty. Kwas azelainowy i nadtlenek benzoilu stosuje się w zaawansowanych postaciach choroby.

Leczenie ogólne

Często stosowane są tetracykliny – antybiotyki posiadające dodatkowo działanie przeciwzapalne. Skuteczny jest również metronidazol. Jednak najskuteczniejszym lekiem wydaje się być izotretynoina, stosowana również w leczeniu trądziku młodzieńczego. Terapia trwa wiele miesięcy i jest obarczona znaczną ilością możliwych działań niepożądanych. Dlatego izotretynoina jest zarezerwowana jedynie do ciężkich postaci trądziku różowatego. Preparaty mające zmniejszać łojotok to witamina B2 i PP.

Co jeszcze?

Fototerapia jest pomocna w leczeniu rumienia.

Laseroterapia używana jest zarówno w likwidacji rozszerzonych naczynek jak i przerostowej postaci choroby.

