Dlaczego dochodzi do rozwoju anginy?

Angina jest infekcją spowodowaną przez bakterie atakujące górne drogi oddechowe, głównie paciorkowce beta hemolizujący grupy A. Drobnoustroje te mają szczególne powinowactwo do tkanek gardła, które umożliwia im zagnieżdżenie się w jego obrębie mimo solidnego zaplecza immunologicznego tej okolicy pod postacią migdałków. Infekcja ta szerzy się drogą kropelkową, czyli przez kontakt z zakażoną osobą. Narażone na nią są szczególnie dzieci, może jednak dotyczyć również dorosłych.

Być może to angina

Gdy odczuwasz ból gardła, najczęstszą jego przyczyna będzie najzwyklejsza infekcja wirusowa. Co jeśli masz jednak wątpliwości, że nie jest to zwykłe przeziębienie lub infekcja trwa dłużej niż 3 dni? Co mówi Twój termometr? Jeśli masz gorączkę, poproś bliską osobę, by sprawdziła stan Twojego gardła. Takie badanie wykonane samodzielnie może być trudne i niemiarodajne. Zwróć szczególną uwagę na tylną ścianę gardła, język i migdałki. Gardło będzie zaczerwienione i opuchnięte. Język natomiast może być obłożony białym nalotem. Twoją szczególną troskę powinno wzbudzić powiększenie i zaczerwienienie migdałków oraz naloty, czyli białawe „zabrudzenia” na ich powierzchni. Wówczas wymagać będziesz konsultacji lekarskiej. Zaniedbując infekcję, ryzykujesz problemami z oddychaniem, jedzeniem i mową.

W przypadku anginy często pojawiają się również objawy ogólne takie jak dreszcze, bóle brzucha, nudności oraz bóle głowy. Twój lekarz w razie potrzeby przeprowadzi krótki test papierkowy, by rozpoznać zajęcie gardła przez paciorkowca.

Angina Plauta- Vincenta

Kiedy czujesz się dobrze, a kontrolujący gardło z niedowierzaniem patrzy na zmiany w jego zakresie, możesz doświadczać anginy Plauta - Vincenta. Występuje częściej u osób, które w niedostateczny sposób dbają o higienę jamy ustnej, a ich odporność jest obniżona. Schorzenie to powodują nietypowe bakterie, a terapia jest ściśle antybiotykowa.

By zapomnieć o chorobie

Przyczynową terapią w przypadku anginy są antybiotyki. Pomocne są również leki zmniejszające objawy dodatkowe. Środki obniżające gorączkę czy o działaniu miejscowo przeciwbólowym przynoszą zdecydowaną ulgę i powodują lepszy komfort życia w czasie choroby.