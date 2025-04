Dieta bogata w błonnik

Dzięki spożywaniu tzw. pokarmów bogatoresztkowych możesz zahamować u siebie rozwój polipów jelita grubego. Błonnik jest to składnik pożywienia, który nie ulega strawieniu w żołądku ani w jelicie. Człowiek nie wytwarza odpowiednich enzymów do rozbicia wiązań, jakie tworzą strukturę chemiczną błonnika. Wbrew pozorom nie jest to wada, ale ogromna zaleta tej substancji. Dzięki temu, że przechodzi przez przewód pokarmowy w stanie niezmienionym, co daje dużo korzyści. Poza pobudzeniem pracy jelit, chroni przed występowaniem gruczolaków i ich późniejszej transformacji w raka jelita grubego.

Spożywanie dużej ilości płynów

Jest to bardzo ważny element diety u osób z polipami jelita grubego. Dobowe zapotrzebowanie na płyny to około 2,5-3 litry. U osoby z polipami jelita grubego zapotrzebowanie to wzrasta o około 1 litr. Komórki jelitowe są lepiej napełnione wodą, mają lepszą sprężystość i mniejszy potencjał do nowotworzenia. Poza tym przy diecie bogatej w błonnik, duża ilość wody jest niezbędna do prawidłowego pasażu jelitowego.

Unikanie toksycznych składników żywności

Konserwanty, emulgatory... w dzisiejszej żywności nie jest łatwo uniknąć spożycia tego rodzaju trucizn. Producenci dodają je do pożywienia w dobrej wierze – chcą poprawić smak, zapach i wygląd swojego produktu, a przez to zachęcić konsumenta do jego zakupu. Owa „dobra wiara” jest zatem jedynie chwytem marketingowym, nieświadomym „podtruwaniem” klientów.

Jak uchronić się przed sztucznymi dodatkami? Kupujmy żywność (szczególnie wędliny i mięso) zawsze z pewnych źródeł, naturalną. Obecnie bardzo modne i coraz popularniejsze są naturalne produkty. Mają krótszy termin ważności, w którym możemy je spożyć, ale są za to o wiele zdrowsze i smaczniejsze. Bardzo łatwo rozpoznać, które warzywa i owoce są naturalne – nie mają tak intensywnego koloru i są bezwonne. Unikajmy także produktów typu „instant” jak np. zupy w proszku i zwracajmy uwagę na termin przydatności do spożycia. Produkt, który nadaje się do jedzenia przez prawie rok od daty zakupu nie może być przecież pozbawiony substancji konserwujących.

Rzuć palenie!

Papierosy są sprzymierzeńcem polipów jelita grubego. Nie dość, że mogą spowodować ich wysiew, to jeszcze sprzyjają transformacji nowotworowej w raka jelita grubego. Należy pamiętać, że nikotyna też jest toksyną, równie silną i groźną jak konserwanty. Ponadto palenie papierosów może spowodować nasilenie objawów bólowych, jakie powodują polipy.

