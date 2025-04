Eliminacja trwała lub czasowa, uczulających produktów z diety, jest najlepszą metodą leczenia alergii pokarmowej. Czasami wprowadzanie diety bywa trudne, zwłaszcza, gdy osoba uczulona jest na kilka produktów.

Reklama

Żywienie niemowląt

Jeśli objawy alergii wystąpiły u dziecka karmionego mlekiem matki, leczenie polega na wprowadzeniu diety eliminacyjnej właśnie u niej. U niemowląt karmionych sztucznie powinny być stosowane preparaty o zmniejszonej alergogenności (hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy białka lub mieszanki elementarne - mieszanki typu HA).

Przeczytaj: Jak leczyć alergię pokarmową?

Dieta dla małych dzieci

Dieta eliminacyjna stosowana u dzieci musi być prowadzona bardzo rozważnie. Dieta powinna zawierać wszystkie niezbędne składniki w zbilansowanej ilości. Bardzo ważne jest wprowadzanie w miejsce eliminowanych pokarmów, zastępczych produktów o odpowiednim składzie odżywczym. Pozwoli to uniknąć skutków niedoboru pewnych składników diety. W przypadku alergii na mleko krowie, nie tylko ono musi być wyeliminowane z diety. Trzeba również zrezygnować z wszystkich przetworów mlecznych m.in.: jogurtów, śmietany, kefirów, maślanki, twarożków, masła oraz wszelkich serów. Zaleca się unikania również mleka zwierząt innego gatunku (mleko kozie, owcze).

Co, więc może jeść dziecko z alergią na mleko? W takim przypadku poleca się: warzywa i owoce, mięsa (uwaga na cielęcinę i wołowinę, mogą zawierać uczulające białka), wędliny, pieczywo, kasze, jaja oraz produkty zastępcze i suplementy diety (m.in. wapń).

Ograniczenia dla dorosłych

Jeżeli osoba jest uczulona na wiele produktów żywnościowych, warto zgłosić się do dietetyka, który pomoże ułożyć odpowiednią dietę. Istotne jest, żeby chory umiał odpowiednio czytać etykiety na opakowaniach produktów, aby mógł zidentyfikować uczulający go alergen i uniknąć w ten sposób nieprzyjemnych reakcji. Szczególną uwagę należy poświęcić potrawom serwowanym w barach i restauracjach. Z pozoru bezpieczne dla alergika mogą zawierać domieszkę uczulającego składnika.

Reklama

Co robić, gdy nie znamy przyczyny?

Jeżeli nieznany jest alergen, a osoba ma oznaki alergii pokarmowej, warto zastosować dietę rotacyjną. Jest ona mniej restrykcyjna od diety eliminacyjnej. Składa się powtarzających się cztero-, pięcio-, lub sześciodniowych cykli. W pierwszym dniu cyklu można jeść wszystkie produkty, w kolejnych należy się wystrzegać, tych, co, do których podejrzewa się, że są alergenami. Jeśli objawy wciąż występują w następnym cyklu eliminuje się inne składniki. Dieta ta nie jest łatwa. Pomaga jednak zidentyfikować alergen.

Prawidłowo prowadzona dieta pozwoli uniknąć nieprzyjemnych objawów alergii. Błona śluzowa przewodu pokarmowego, która nie jest poddawana działaniu alergenów, regeneruje się. Dietę eliminacyjną nie zawsze trzeba stosować do końca życia. Większość alergii pokarmowych ustępuje u dzieci w wieku szkolnym.

Polecamy: Skąd się bierze alergia?