Nie taki diabeł straszny...

Lęk przed nieznanym jest czymś naturalnym, dlatego nie ulega wątpliwości, że pacjenci, którzy z dializą stykają się po raz pierwszy, mogą odczuwać pewne obawy. Jak ten strach przełamać?

Porozmawiaj z lekarzem, z innymi pacjentami, poszukaj informacji w internecie. Dowiedz się wszystkiego o dializach – na czym polegają, jak często trzeba je powtarzać i jak się do nich przygotować.

Przedstawiamy kilka porad dietetycznych, które będą przydatne dla osób przygotowujących się do dializ.

Dieta, czyli płyny i kalorie

Zmiana nawyków żywieniowych w przypadku chorób układu wydalniczego jest konieczna. Przede wszystkim należy dostarczać organizmowi odpowiednią dawkę płynów.

Poprzez zaburzenia układu moczowego może dochodzić do zatrzymania wody w organizmie lub do odwodnień. Właściwa dawka przyjmowanych płynów jest niezmiernie istotna, ponieważ wpływa na ciśnienie krwi, a co za tym idzie – właściwą pracę serca.

Kolejnym istotnym aspektem prawidłowej diety jest kaloryczność posiłków. Może zdarzyć się, że lekarz zaleci nam przybrać trochę na wadze.

Osoby chore na cukrzycę powinny szczególnie uważać na to, co jedzą, dlatego nowy jadłospis warto skonsultować z dietetykiem.

Ogranicz potas, fosfor i sól!

Osoby przygotowujące się do rozpoczęcia dializ nie powinny dostarczać organizmowi nadmiernej ilości potasu. Ma on niekorzystny wpływ na serce, dlatego trzeba unikać spożywania produktów, które zawierają go dużo. Są to między innymi:

banany,

pomarańcze,

suszone owoce,

pomidory,

ziemniaki.

Nadmiar fosforu natomiast może powodować nasilony świąd skóry. Wpływa także negatywnie na kości. Unikajmy zatem produktów takich jak:

mleko,

sery,

orzechy,

suszony groch,

fasola.

Uważać należy także na słone potrawy. Najwięcej soli zawierają:

gotowe dania w słoikach i puszkach,

wędliny i różnego rodzaju przyprawy (czytajmy dokładnie skład na opakowaniu).

Sól zatrzymuje wodę w organizmie, ale także wzmaga pragnienie, a więcej wody oznacza podwyższone ciśnienie i wytężoną pracę serca. Najlepiej zatem gotować samemu, dzięki czemu będziemy wiedzieć, ile soli zjadamy i jak wpływa ona na nasze ciało.

Ogranicz białko!

Warto kontrolować wszystko, co jemy, jednak uwagę powinniśmy skupić szczególnie na ilości dostarczanego białka.

Przy niewydolności nerek bardzo często pojawia się białkomocz, dlatego tak istotne jest wprowadzenie przez chorego diety niskobiałkowej. Taki sposób odżywiania sprawi, że nerki będą miały ułatwione zadanie w kwestii usuwania produktów przemiany białka.

Wskazane jest spożywanie białka wysokiej jakości, które po przetworzeniu zostawi w naszym organizmie mniej „odpadów”. Taki rodzaj białka znajdziemy między innymi w:

jajach,

drobiu,

rybach,

mięsie.

