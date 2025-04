Rola wapnia i witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy

U dzieci i młodzieży w okresie wzrostu niedobory wapnia powodują ograniczenie prawidłowego rozwoju kości. U dorosłych deficyty przyspieszają natomiast utratę masy kostnej, a prawidłowe spożycie hamuje ten proces. U osób z wykrytą osteoporozą spożycie produktów bogatych w wapń zmniejsza ryzyko złamań kości. Jakie są jednak zalecenia dotyczące ilości wapnia w codziennej diecie? Do 24. roku życia normy wynoszą 1200 mg, od tego momentu do okresu menopauzy 1000 mg (przy czym w czasie ciąży i karmienia piersią 1200-1600 mg), a u kobiet po menopauzie 1000-1500 mg. Warto podkreślić, że w przypadku stosowania hormonalnej terapii zastępczej zalecenia te spadają do 1000 mg. Witamina D3 warunkuje natomiast wchłanianie wapnia z żywności oraz aktywność osteoblastów. Zalecenia dla większości ludzi wynoszą od 400 do 1000 jednostek międzynarodowych dziennie.

Robiąc zakupy należy zwracać uwagę na zawartość wapnia i witaminy D w produktach, które wybieramy.

Produkty bogate w wapń i witaminę D

Co zatem konkretnie należy jeść, by uniknąć osteoporozy po menopauzie lub przeciwdziałać skutkom tej już zdiagnozowanej? Przede wszystkim mleko i jego przetwory. 1 szklanka mleka dostarcza aż 300 mg wapnia. Podobną ilość odnajdziemy w 400 g twarożku, kubku jogurtu naturalnego, ale również w 100 g sardynek i 150 g łososia. Warto też zwiększyć spożycie nasion roślin strączkowych, czyli grochu, fasoli, soczewicy, soi czy bobu. Pamiętajmy też, że wapń oraz witamina D 3 jest często dodawana przez producentów żywności, na przykład do płatków śniadaniowych, jogurtów, pieczywa i soków owocowych. Czytajmy etykiety, na nich znajdziemy informacje o ilości wapnia w produkcie, który bierzemy ze sklepowej półki. Należy również wiedzieć, że witamina D może być też wytwarzana przez organizm człowieka. Dzieje się tak pod wpływem promieni słonecznych, warto zatem przebywać na świeżym powietrzu, również w pochmurne dni.

Inne czynniki wypływające na osteoporozę w okresie pomenopauzalnym

Osoby, które codziennie piją duże ilości kawy powinny pomyśleć o jej ograniczeniu do 1-2 filiżanek, ponieważ zawarta w niej kofeina może obniżać wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Podobnie powinno się ograniczać spożycie alkoholu i palenie papierosów. Warto też zadbać o utrzymanie prawidłowej masy ciała – osoby ze zbyt małą masą w stosunku do wysokości ciała są bardziej narażone na osteoporozę, z drugiej strony brak aktywności fizycznej u osób cierpiących na nadwagę czy otyłość przyspiesza utratę masy kostnej i zwiększa ryzyko rozwoju osteoporozy.

Suplementacja wapnia i witaminy D

Suplementy diety są łatwo dostępne – znajdziemy je w hipermarketach, na stacjach benzynowych i w kioskach, w których codziennie robimy zakupy. Ich kupienie nie wymaga posiadania recepty przepisanej przez lekarza. Pamiętajmy jednak, że ich nadmiary mogą być bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla naszego zdrowia. Specjaliści zalecają, by pokrywać normy jedynie z żywności. Suplementację można rozważyć jedynie w wypadku poważnych schorzeń, może to zrobić jednak tylko lekarz lub dietetyk, więc najlepiej nie ryzykować z wybieraniem ich na własną rękę i udać się po poradę do przychodni.

