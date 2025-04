Zespół jelita drażliwego (IBS) to problem zdrowotny dotyczący około 10-30% ludzi. Według szacunków co druga osoba zgłaszająca się do lekarza z powodu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego usłyszy właśnie taką diagnozę. Nie znamy dokładnych przyczyn zespołu jelita drażliwego, dlatego schorzenia tego nie można trwale wyleczyć. Można za to likwidować dolegliwości. Jedną z najskuteczniejszych metod jest zmiana sposobu odżywiania. Czy istnieje uniwersalna dieta dedykowana osobom z IBS?

Zasada nr 1 - regularność

Osobom cierpiącym na zespół jelita drażliwego poleca się spożywanie posiłków o stałych porach. Ważne jest, aby nie omijać posiłków oraz nie robić długich przerw między nimi. Korzystniej jest zatem zjeść 6 małych posiłków niż 3 duże, mimo że ilość pokarmu pozostaje taka sama.

Zasada nr 2 - unikam tego co mi szkodzi

Chociaż poszukiwania „sprawcy” IBS wśród różnych produktów spożywczych trwały długo, okazały się bezowocne. Nie wykazano, aby jakiś konkretny rodzaj pożywienia był przyczyną tego schorzenia. Wiadomo jednak, że pewne grupy produktów częściej powodują nasilenie dolegliwości. Jednak reakcja na określone pokarmy jest sprawą bardzo indywidualną. Dlatego, na podstawie obserwacji reakcji własnego organizmu, powinno unikać się pewnych typów pokarmów.

Odradza się między innymi spożywania pokarmów wzdymających, takich jak kapusta, brukselka czy fasola. Osoby borykające się z biegunką nie powinny spożywać produktów „bez cukru”, czyli słodzonych słodzikami, np. sorbitolem. W przypadku biegunek dobrym pomysłem jest również ograniczenie ilości spożywanych świeżych owoców do nie więcej niż 3 porcji dziennie (1 porcja = 80g świeżych owoców).

Zasada nr 3 - jem to, co mi służy

Gdy głównym problemem są zaparcia, dużą korzyść przynosi spożywanie dużej ilości błonnika. Przyspiesza on bowiem pracę przewodu pokarmowego. Najlepszym źródłem błonnika są świeże warzywa i owoce, a także otręby. Zaleca się spożywanie 3 razy dziennie 1-2 łyżek otrąb pszennych.

Zasada nr 4 - wiem co piję

Niezależnie od charakteru dolegliwości bardzo istotne jest spożywanie wystarczającej ilości płynów. Za minimum uważane jest 8 szklanek (czyli 2 litry) dziennie. Nie bez znaczenia jest również rodzaj przyjmowanych płynów. Za najkorzystniejsze uważane są niesłodzone herbatki ziołowe oraz niegazowana woda mineralna. Należy wystrzegać się napojów gazowanych oraz zawierających alkohol lub kofeinę. Liczbę wypijanych filiżanek kawy lub herbaty powinno się ograniczyć do 3.

