Umiejscowienie gardła - sprytne rozwiązanie

Gardło jest miejscem, gdzie krzyżują się drogi układu oddechowego i pokarmowego. Rozpoczyna się za jamą nosową, a kończy nad krtanią i przełykiem. Jest mięśniową rurą wyścieloną śluzówką, która łączy nos z tchawicą i usta z przełykiem, i działa jako przejście dla powietrza i pożywienia.

Reklama

Jeden narząd - trzy poziomy

Gardło ma około 13 cm długości i leży z przodu kręgosłupa. Jest podzielone na trzy części: nosową, ustną i krtaniową. Część nosowa znajduje się za jamą nosową i rozpościera się pomiędzy twardym a miękkim podniebieniem do podstawy czaszki w tylno-górnym kierunku. Część ustna jest za jamą ustną, a jej przednia część ograniczona jest przez podstawę języka, boczna natomiast zawiera migdałki. Część krtaniowa znajduje się zaraz nad nagłośnią (czyli klapką mięśniową, która zamyka wejście do dróg oddechowych w trakcie połykania).

Dzięki gardłu nie krztusisz się

Najważniejszą funkcją gardła jest transport powietrza i pokarmu bez zachłystywania się. Gardło spełnia bardzo ważną rolę w pierwszej fazie połykania. Po tym, jak język przepycha kęs do gardła, gardło pozwala przejść mu dalej do przełyku.

Polecamy: Jakie są najczęstsze przyczyny bólu gardła?

Zatkane uszy

Kolejną ważną funkcją jest również wyrównywanie ciśnienia w obrębie uszu. Jest to możliwe za pomocą kanalików łączących ucho z gardłem. Jeśli podczas zapalenia gardła czujesz zatkanie ucha, drożność właśnie tych kanalików jest obniżona. Mimo tego jest to wrażliwy organ.

Gardło jest bardzo delikatne i jego funkcja może łatwo ulec zaburzeniu. Każda niewielka nawet substancja może upośledzić drożność dróg oddechowych w gardle, powodując duszność a nawet uduszenie! Ze względu na swoje umiejscowienie - na pierwszej linii frontu, gardło jest w dużym stopniu narażone na infekcje. Zapalenie gardła może być powodowane przez bakterie, wirusy lub grzyby, które wnikają w jego tkankę i przechodzą przez barierę immunologiczną. Szkielet gardła może nie być do końca wydolny, co powodować będzie bezdechy senne.

Narażenie na substancje szkodliwe, na przykład dym tytoniowy, alkohol czy gorące pokarmy, powodować może raka gardła.

Reklama

Dbaj o swoje gardło!

W przypadku chorób gardła, upośledzeniu w prawidłowym funkcjonowaniu ulegają oddychanie, połykanie i mówienie. Czy to nie ważne funkcje dla codziennego życia? Zwracaj więc szczególną uwagę na diagnostykę i leczenie chorób gardła. Nie zwlekaj z wizytami lekarskimi i nie narażaj go na zbędne patogeny.

Czytaj też: Jakie bakterie są najczęstszą przyczyną chorób gardła?