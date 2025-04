Na pytanie odpowiada alergolog Anna Tupieka Kołodziejska



Konieczna będzie wizyta u okulisty. Sprawdzi on, co spowodowało stan zapalny oczu. Mogą to być np. wirusy, bakterie lub jakieś choroby oczu. Objawy, jakie Pani podaje, wskazują prawdopodobnie na alergiczne zapalenie spojówek, ale uczulać mogą zarówno pyłki (sugeruje to sezonowość problemów), jak i kosmetyki. Bywa, że oczy są podrażnione przez słońce (wówczas w słoneczne dni warto nosić okulary z filtrem). Tego jednak się nie dowiemy bez badania. Jeśli diagnoza potwierdzi alergię, lekarz przepisze krople lub inne leki oraz zaleci sposób postępowania, który skutecznie złagodzi dolegliwości.

