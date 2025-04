Choć brzmi to nieprawdopodobnie, naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu we współpracy z międzynarodowym konsorcjum MetaHIT udowodnili, że ludzi można podzielić na 3 grupy biorąc pod uwagę rodzaj bakterii dominujących w ich jelicie. Dzięki temu możliwe będzie lepsze diagnozowanie i leczenie różnych chorób.

Wszyscy w jelicie grubym mamy niezliczoną ilość bakterii, które pomagają nam w trawieniu pokarmu, rozkładają toksyny, produkują niektóre aminokwasy i witaminy oraz stanowią naturalną ochronę przed szkodliwymi rodzajami mikrobów.

Skład tego mikrobiologicznego środowiska różni się u każdego człowieka, jednak jak dowodzą naukowcy w artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature kombinacja bakterii w jelicie nie jest przypadkowa. Wyróżnili oni na podstawie analizy próbek kału pochodzących od ochotników z różnych stron świata (Europy, Azji, Ameryki) 3 rodzaje flory jelitowej tzw. enterotypy.

Naukowcy nie wiedzą dokładnie, dlaczego występują różnice w enterotypach, podejrzewają jednak, że może to być związane z tym co nasz układ immunologiczny rozpoznaje jako „przyjazne” bakterie, co natomiast jako potencjalne zagrożenie. Enterotypy, tak jak grupa krwi, wiek, płeć czy BMI stanowią cechę każdego człowieka, choć naukowcy odkryli, że osoby starsze mają więcej bakterii rozkładających cukry niż osoby młode. Dzieje się tak dlatego, że nasz organizm z wiekiem staje się mniej sprawny w tym procesie. Bakterie by przeżyć przejmują tę rolę.

Badacze wierzą, że dzięki ich odkryciu możliwe będzie szybsze diagnozowanie niektórych chorób. Zmiany w naszym ciele znajdują bowiem odbicie w stanie flory jelitowej. Co więcej wiedza ta może być zastosowana także w procesie leczenia, gdzie leki będą dostosowane do odpowiedniego enterotypu. Już niedługo możemy usłyszeć stare przysłowie w całkiem nowej formie: Pokaż mi swój enterotyp, a powiem Ci kim jesteś.

Źródło: PhysOrg/ kp

