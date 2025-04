Najczęstszym problemem zdrowotnym w czasie wyjazdów turystycznych jest biegunka podróżnych. Poniżej znajdziecie Państwo kilka porad, jak odżywiać się w sytuacji, gdy zachorujemy na tą zmorę podróżnych .Przede wszystkim pamiętaj, że większość biegunek ustępuje sama po 2-4 dniach, bez konieczności przyjmowania antybiotyków i leków. Dlatego spokojnie podejdź do sprawy i poza odpowiednim nawodnieniem i lekkostrawną dietą daj organizmowi samemu zwalczyć problem.

Regularnie uzupełniaj płyny

Gdy biegunka przytrafi nam się w kraju o ciepłym klimacie, nie możemy zapomnieć o uzupełnianiu płynów, ponieważ odwodnienie prowadzi do poważnych zaburzeń układu krążenia i zaburza wszystkie funkcje życiowe. Pij tyle płynu aby pokrył twoje normalne zapotrzebowanie i jednocześnie wyrównał straty spowodowane biegunką (3-5litrów). Równie ważne jak ilość płynu jest to, aby spożywać go często, regularnie i w małych ilościach. Zwykle odpowiednie preparaty w proszku można kupić w aptece i rozpuścić w wodzie.

Gotowy płyn nawadniający powinien zawierać: 3,5g soli kuchennej, 2,5g węglanu sodu, 1,5g chlorku potasu oraz 50g glukozy na każdy litr płynu. Niezwykle ważny jest dodatek glukozy, dzięki której taka mieszanka wchłania się 200 razy efektywniej! Oczywiście pamiętajmy, aby przygotowując taki płyn użyć wody butelkowanej lub gdy takiej nie mamy - wody przegotowanej.

Jak się odżywiać

Kiedy zabezpieczymy właściwe nawodnienie organizmu dobrze jest pomyśleć o lekkostrawnym posiłku, który pozwoli wrócić do formy. Idealne potrawy to kleiki bananowo-ryżowe, jabłkowo-ryżowe. Do tego sucharki, tosty i sok jabłkowy.

Czego unikać podczas biegunki

W żadnym wypadku nie można liczyć, że napoje alkoholowe poprawią nasz stan zdrowia. Ponadto wystrzegajmy się nabiału, jajek, mięsa (także „lekkostrawnego” kurczaka), owoców morza, ostryg, ryb, warzyw i surowych owoców. Oczywiście wszelkie tłuste i pikantne potrawy muszą zniknąć z naszego menu.

Kiedy już wyzdrowiejemy

Zastosowanie powyższej diety powinno pomóc w powrocie do zdrowia w przypadku większości biegunek. Czasem jednak niezbędna będzie wizyta u lekarza lub zastosowanie leków. Należy podkreślić, aby po zauważeniu poprawy spokojnie i powoli powracać do normalnej diety i nie od razu kosztować najwykwintniejszych specjałów.