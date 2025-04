Dieta – nie tylko walka z nadwagą i otyłością

Do powstania dolegliwości refluksowych w dużym stopniu przyczynia się nadmierna masa ciała. U osób otyłych obserwuje się wyższe ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej, a to z kolei ułatwia cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Z tego powodu redukcja masy ciała powoduje złagodzenie refluksu. Zaleca się zatem dietę niskokaloryczną i niskotłuszczową, spożywanie małych porcji pokarmu w mniejszych odstępach czasu. Mniej obfite posiłki dodatkowo nie będą rozciągały żołądka.

Niezależnie od masy ciała nie zaleca się spożywania tłustych posiłków, które zwiększają dolegliwości. Niewskazane są poza tym czekolada, potrawy słodkie, kwaśne soki (z cytrusów, sok pomidorowy), niektóre przyprawy (np. czosnek). Zaleca się również ograniczenie palenia papierosów i picia alkoholu. Bardzo ważne jest także unikanie picia napojów gazowanych, które nasilają dolegliwości.

Jak zapobiegać zgadze?

Objawy choroby refluksowej wynikają z cofania się pokarmu do przełyku. Często pojawiają się przy pochyleniu do przodu lub zmianie pozycji na leżącą. Aby tego uniknąć należy kłaść się z pustym żołądkiem. Żołądek opróżnia się po około 2-3 godzinach po jedzeniu, w zależności od rodzaju pokarmu. Z tego powodu należy przyjmować ostatni posiłek najpóźniej na 2 do 3 godzin przed snem.

Częstym problemem jest występowanie dolegliwości nocą. Pomocne w tym przypadku może okazać się podwyższenie wezgłowia łóżka lub użycie dodatkowych poduszek do spania.

W razie wystąpienia dolegliwości

Gdy już pojawią się objawy refluksu, poleca się wypić szklankę mleka lub wody, co pomoże oczyścić przełyk. Niewielka porcja pokarmu, np. kromka chleba lub sucharek, zwiąże natomiast nadmiar soku żołądkowego.

Kiedy leki szkodzą…

Wiele leków wpływa niekorzystnie na napięcie dolnego zwieracza przełyku, co jest przyczyną powstania refluksu. Do tej grupy zaliczają się między innymi niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, astmy oskrzelowej czy choroby niedokrwiennej serca. Może się zdarzyć, że w razie konieczności lekarz zadecyduje o zmianie dotychczasowego leczenia.

