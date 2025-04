TSH to tyreotropina, czyli hormon produkowany w przednim płacie przysadki. Stymuluje ona tarczycę do wytwarzania i uwalniania tyroksyny i trójjodotyroniny.Prawidłowy poziom TSH wynosi 0,4 - 4,0 mU/l. Gdy poziom hormonu jest obniżony, najczęściej mamy do czynienia z nadczynnością tarczycy. Przyczyn spadku poziomu TSH może być jednak więcej. Poziom tyreotropiny podwyższa się zazwyczaj w niedoczynności tarczycy. Dowiedz się, czy oznaczenie TSH jest wystarczającym badaniem oceniającym pracę tarczycy.

