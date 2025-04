Aby uniknąć problemów z zaparciem należy pamiętać o najważniejszych zasadach zdrowej diety. Każdego dnia zaleca się wypijać około 1,5 do 2,0 litrów płynów najlepiej niegazowanej wody. Unikajmy słodzonych soków i gazowanych napojów.Światowa organizacja Zdrowia zaleca dzienne spożycie błonnika w wysokości około 20-40 gramów dziennie. Średnio Polacy zjadają zaledwie 15 gram błonnika dziennie. Substancja ta będąca składnikiem ścian komórkowych roślin nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym człowieka. Przechodząc w postaci niezmienionej powoduje „ściąganie” wody do jelit. Dzięki temu masa kałowa jest zmiękczona i zwiększa swoją objętość. Takie działanie ułatwia wypróżnienie i reguluje pracę jelit.

Żywność bogata i uboga w błonnik.

Błonnik obecny jest przede wszystkim w takich produktach jak: kasza gryczana, jęczmienna, brązowy ryż, owoce , a zwłaszcza daktyle, porzeczki, maliny, orzechy i nasiona, chleb razowy pełnoziarnisty, pumpernikiel, musli, otręby pszenne, fasola, groszek czy marchewka. Produkty pochodzenia zwierzęcego oraz oleje i tłuszcze nie zawierają błonnika. Bardzo ubogie w ten składnik jest białe pieczywo czy makarony za wyjątkiem tych pełnoziarnistych. Ponad to błonnik obniża poziom cholesterolu oraz triglicerydów we krwi. Obydwa te składniki choć konieczne do funkcjonowania organizmu w podwyższonym stężeniu zwiększają ryzyko miażdżycy . Dowiedziono także ze spożywanie odpowiedniej ilości błonnika zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Błonnik- jaki najlepszy i jak stosować?

Na rynku farmaceutycznym obecnych jest wiele preparatów zawierających oczyszczony błonnik. Najbardziej zdrowo i najlepiej jest przyjmować ten składnik w postaci naturalnej. Pamiętajmy jednak, że spożywanie dużej ilości błonnika musi zawsze iść w parze z wypijaniem odpowiedniej ilości wody. Tylko wtedy błonnik może działać tak jak powinien. Zbyt duża ilość błonnika może spowodować niemiłe objawy takie jak uczucie wzdęcia i bóle brzucha.

Dowiedz się więcej: Dieta bogatoresztkowa na zaparcia.

