Słowem wstępu

Wszystkie leki mają mniejsze lub większe działania niepożądane. Szczególnie leki stosowane w profilaktyce antymalarycznej wykazują dużo skutków ubocznych ponieważ muszą one zniszczyć zarodźce malarii, które mają wiele cech wspólnych z komórkami ludzkimi, stąd działanie terapeutyczne - niszczące zarodźca jest także toksyczne dla naszego organizmu oraz płodu. Zawsze należy pamiętać o interakcjach miedzy lekami, które przyjmujemy na stałe, o których tutaj nie będzie mowy.

Reklama

Malaron

Mieszanka Atowakwonu i Proguanilu. Zalety: profilaktykę rozpoczyna się 1-2 dni przed wyjazdem w region malaryczny. Po powrocie do kraju lek przyjmujemy tylko prze tydzień, a nie miesiąc, jak to ma miejsce w wielu przypadkach. Lek jest również przeznaczony dla dzieci i ma mało efektów ubocznych. Wady: Lek jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób z poważną niewydolnością nerek. Poza tym jest on dość drogi i wymaga codziennego stosowania.

Chlorochina

Zalety: Lek należy przyjmować raz w tygodniu, co nie stanowi większych problemów podczas dłuższych podróży. Może być stosowany prze kobiety w ciąży. Szybko przynosi ulgę w nagłych napadach malarii. Poza tym jest to lek tani. Wady: W niektórych regionach występuje oporność na lek. Może powodować zmiany liszajowate skóry i zaostrzenie łuszczycy. Przeciwwskazany u osób chorujących na miastenię i epilepsję. Może powodować odbarwienie paznokci i śluzówek. Lek musi być przyjmowany 1-2 tygodnie przed wyjazdem i 4 tygodnie po powrocie z regionu endemicznego.

Lariam



Środkiem leczniczym jest Meflochina. Zalety: Może być stosowany przez kobiety w ciąży. Stosowany raz w tygodniu. Wady: Występuje oporność na meflochinę, przeciwwskazany u chorych na padaczkę, osób z zaburzeniami przewodzenia w sercu. Należy przyjmować przynajmniej 2 tygodnie przed podróżą i miesiąc po powrocie z rejonu endemicznego.

Doksycyklina



Zalety: Bardzo tani, łatwo dostępny lek, wystarczy przyjąć dawkę 1-2 dni przed wyjazdem w rejon zagrożony. Ma również działanie ochronne przed innymi pasożytami. Wady: Nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i dzieci poniżej 8 roku życia. Występują przebarwienia skóry po ekspozycji na słońce. Doksycyklinę należy przyjmować codziennie, przez 4 tygodnie po powrocie z regionu endemicznego.

Reklama

Primachina



Zalety: Bardzo skuteczna przeciwko zarodźcom P. vivax. Należy przyjmować 7 dni po powrocie do kraju i na 1-2 dni przed wyjazdem w rejon zagrożony malarią. Wady: Nie może być stosowany przez osoby z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD). Należy wykonać test na niedobór enzymu przed zastosowaniem leku. Nie może być stosowany prze kobiety w ciąży i matki karmiące (chyba, że uprzedni wykonany zostanie test na niedobór G6PD).

Polecamy: Malaria - zabójcza broń komarów