Niestety, u osób otyłych zalecenia odnośnie podejmowania aktywności fizycznej nie są tak proste jak ma to miejsce w przypadku osób o prawidłowej masie ciała lub z lekką nadwagą. Bardzo duża liczba dodatkowych kilogramów zwiększa ryzyko urazów. Dlatego treningi powinny uwzględniać ten aspekt w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie ćwiczącej. Oczywiście specjalne środki ostrożności w tej grupie chorych

nie powinny ich odstraszać od systematycznego podejmowania ruchu.

Każdy rodzaj aktywności jest lepszy niż jej brak

Wszyscy powinniśmy się stosować do tej zasady. Nawet minimalny ruch jest nam potrzebny! Podobnie jak prawidłowo zbilansowana dieta, byśmy mogli cieszyć się zdrowiem i ładną sylwetką. Przejście pieszo drogi z pracy do domu (oczywiście w granicach rozsądku - jeśli odległość nie jest bardzo duża), odkurzenie dywanu, zmycie podłogi – te wszystkie czynności wiążą się z pewnym wydatkiem energetycznym. Jeśli następnym razem będziemy chcieli wymigać się z domowych porządków, warto pomyśleć o podwójnej korzyści – nie tylko dla domu, ale i naszej sylwetki czy zdrowia.

BMI >30 i szczególne środki ostrożności

Gdy jesteśmy otyli, nasze stawy i więzadła są nadmiernie obciążane. Niebotyczną pracę wykonuje także układ krążenia, starając się dostarczyć tlen do wszystkich komórek. Z tego względu zalecane ćwiczenia to takie, które nie będą zbyt obciążające. Korzystną formą rekreacji może być wówczas: pływanie na basenie, aqua aerobik, zajęcia w fitness klubie wykonywane w wolnym tempie, jazda na rowerze z umiarkowaną prędkością.

Jeśli nie dokuczają nam bóle stawów ani nie odczuwamy żadnego dyskomfortu, możemy podejmować spacery. Jeśli do tej pory nie byliśmy aktywni – dobrze jest zasięgnąć porady lekarza (zwłaszcza gdy cierpimy na jakieś choroby współtowarzyszące otyłości lub przyjmujemy leki).

Coś na pocieszenie

Jeśli przeraził nas tekst powyżej, na pocieszenie warto dodać, iż osoby o większej masie ciała chudną szybciej. Każdy kilogram zwiększa wydatek energetyczny towarzyszący podejmowanej aktywności. Chyba warto?

Jeśli mamy otyłego przyjaciela…

Warto jest zachęcić taką osobę do ćwiczeń. Osoby otyłe bardzo często są zakompleksione, wstydzą się swojego ciała i w dużej mierze to właśnie te negatywne postrzeganie własnego ciała powstrzymuje je od wizyty na basenie czy w fitness klubie. Jeśli tylko się przemogą, efekty mogą być niesamowite. Pomóżmy im więc postawić pierwszy krok.

