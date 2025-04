Najważniejszy wybór sportu

W zależności od rodzaju alergii, różne mogą być wskazania do wykonywania sportu. Jeśli jesteś osobą ogólnie zdrową i nie masz przeciwwskazań, nie rezygnuj z tej przyjemności tylko dlatego, że towarzyszą Ci objawy alergii - dobierz tylko odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrany trening zapewni Ci optymalną kontrolę tkanki mięśniowej, tłuszczowej i masy ciała. A do tego sprawi, że będziesz się czuć świetnie!

Na siłownię by się szło!

Szczególną uwagą powinny zostać otoczone osoby uczulone na substancje wziewne. Zanieczyszczenia środowiska i pyłki należą do tej grupy. Dla Ciebie trening powinien odbywać się w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu. Może siłownia czy squash jest właśnie dla Ciebie! Masz alergię na pestycydy? Nie wybieraj spacerów po trawnikach i polach, ani gdy w piłkę nożną, gdyż może się to skończyć poważną reakcją.

Bez zwierząt w otoczeniu

Jazda konna czy myślistwo są ciekawymi rodzajami sportu, jednak nie nadają się zupełnie dla osób uczulonych na sierść zwierząt, siano czy pyłki. Może lepiej będzie dla Ciebie jeśli zamienisz je na przykład na basen? Tęsknota za przejażdżkami czy adrenaliną gdy upolujesz ofiarę może dawać Ci się we znaki, ale przyzwyczaisz się szybko do nowej formy aktywności.

Nie dla alergii pokarmowej

Osoby intensywnie trenujące potrzebują odpowiedniej diety, która oparta będzie na właściwej proporcji białka, tłuszczu i węglowodanów. Potrzebują oni więcej białka niż przeciętny człowiek, ponieważ zużywają je na budowanie masy mięśniowej. Jeśli intensywnie biegasz lub podnosisz ciężary, pamiętaj o zrobieniu odpowiednich testów alergicznych i konsultacji dietetycznej, by właściwie dobierać źródła białka.

Astma wysiłkowa

Astma wysiłkowa daje bardzo podobne objawy jak alergia, ponieważ związane są ze zwężeniem oskrzeli w wyniku ich odpowiedzi na zmiany w organizmie zachodzące pod wpływem ruchu.

Wysiłek może powodować skurcz mięśni gładkich i obrzęk śluzówki zmniejszający przepływ przez płuca i pogarszający tolerancję wysiłku.

Objawia się to dusznością i kaszlem, a symptomy te pojawiają się w trakcie lub maksymalnie po 10 minutach od ukończenia wysiłku.

Zalecenia dla Ciebie

Każdorazowo uprawiając sport pamiętaj o regularnym, dostosowanym do możliwości treningu. Oddychaj ustami i unikaj pomieszczeń o suchym i zimnym powietrzu. W razie konieczności należy zakrywaj usta maseczką. W czasie nieżytu górnych dróg oddechowych nie zaleca się ćwiczeń u alergików.