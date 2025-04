Czy każdy sport jest zdrowy dla kręgosłupa?

Nie wszystkie dyscypliny sportowe sprzyjają kręgosłupowi. Prawidłowej postawie na pewno nie pomogą sporty wymagające nakładu dużej siły mięśniowej takie jak kulturystyka czy boks. Należy także wykluczyć te dyscypliny, które bezpośrednio obciążają kręgosłup – gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, wioślarstwo, czy biegi narciarskie.

Jak w takim razie pomóc kręgosłupowi?

Dwa rodzaje mięśni wspierają kręgosłup – mięśnie brzucha oraz mięśnie przykręgosłupowe (te które leżą zaraz obok niego). Najlepsze są sporty ogólno usprawniające – na przykład pływanie, bieganie czy jazda na rowerze. W tych sportach pracują wcześniej wymienione partie mięśni, można też dozować ilość wykonywanych ćwiczeń stosownie do swoich możliwości.

Pływanie

Ten sport jest najczęściej polecany przez lekarzy i rehabilitantów w profilaktyce oraz korygowaniu wad postawy. Pływanie odciąża mięśnie nóg i zmniejsza niekorzystny wpływ grawitacji. Dzięki temu praca kręgosłupa i jego mięśni nie skupia się na utrzymywaniu całego ciała w pionie, ale na konkretnych, precyzyjnych ruchach. Podczas pływania pracują równomiernie wszystkie mięśnie, łącznie z oddechowymi (musimy przecież skoordynować oddech z ruchem pod wodą). Najlepszym stylem na poprawę mięśni przykręgosłupowych jest kraul oraz pływanie na plecach.

Jazda na rowerze

Mimo, iż postawa kolarza pochylonego nad kierownicą roweru nie wygląda na prostą i „zdrową” dla kręgosłupa, jazda na rowerze jest wskazana w prawidłowej rehabilitacji kręgosłupa. Ważne jest umiejętne ustawienie siodełka (dość wysoko) i kierownicy (tak, by pozycja podczas jazdy zapewniała wyprostowane plecy). Oczywiście jazda powinna być prowadzona w przystępnym terenie – bez nadmiernych wzniesień i wybojów. Wstrząsy bowiem nie pomagają kręgosłupowi.

Bieganie

Jest to najprostszy i najbardziej przystępny sposób na zachowanie prostego kręgosłupa. Bieganie powinno odbywać się po miękkim terenie, w butach na elastycznych podeszwach, w mało wyczerpujący sposób. Nie warto uprawiać forsownych ćwiczeń – nadmierny wysiłek szkodzi kręgosłupowi, a także zniechęca do uprawiania sportu.

A na co dzień…

W codziennym życiu również można wprowadzać zmiany, które „wspierają” nasz kręgosłup – zamiast wjechać windą możesz wejść kilka pięter po schodach. Wchodzenie po schodach jest bowiem także rodzajem wysiłku, który sprzyja kręgosłupowi – obustronnie obciąża kręgosłup, równomiernie po każdej stronie. Jadąc do domu tramwajem czy autobusem, warto wysiąść jeden przystanek wcześniej i zafundować sobie dobroczynny spacer.

