fot. Fotolia

Powszechnie wiadomo, że niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne człowieka, ma regularna aktywność fizyczna. Nie każdy jednak może korzystać z szerokiego wachlarza aktywności, jaki oferują różne dyscypliny sportu (również ekstremalne), a także wymagająca mniejszego wysiłku rekreacja. Co zrobić w sytuacji, gdy chcemy wciąż dbać o siebie i zachować wysoką jakość życia, a ograniczają nas pewne bariery, wynikające z chorób, na jakie już zapadliśmy?

Przede wszystkim przed rozpoczęciem uprawiania sportu (bądź powrotem do niego) po chorobie powinniśmy się dokładnie zapoznać ze specyfiką naszych dolegliwości i skonsultować się najpierw z lekarzem pierwszego kontaktu, a także lekarzem-specjalistą, by nie doprowadzić do zaostrzenia objawów lub pojawienia się kolejnych. Należy poznać swoje możliwości wysiłkowe i do nich dostosować nasz ruch.

Zestawimy teraz kilka chorób, a także zalecane i niewskazane przy nich formy aktywności.

Reklama

Aktywność osób z dolegliwościami kardiologicznymi



Ruch służy poprawieniu sprawności mięśnia sercowego. Poprzez ćwiczenia wytrzymałościowe serce staje się wydolniejsze. Osoby z chorobą serca powinny jednak unikać codziennych czynności wymagających dużego, gwałtownego wysiłku.

Podobnie nie są wskazane sporty anaerobowe, jak siłownia czy szybki bieg. Można uprawiać sport wymagający niewielkiego wysiłku z naszej strony, z uwzględnieniem zbadanej dla konkretnej osoby wydolności.

Sport a nadciśnienie tętnicze



Osoby mające zdiagnozowaną powyższą chorobę powinny wystrzegać się sportów siłowych (np. podnoszenie ciężarów, zapasy), ze względu na duże obciążenie mięśni w czasie ich uprawiania i związany z tym duży skok ciśnienia. Nie powinno się także we wszelkich innych sportach doprowadzać organizmu do maksymalnego wysiłku. Pamiętać należy o regulowaniu ciśnienia lekami, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Można natomiast bezpiecznie maszerować, spacerować, pływać czy jeździć na rowerze, oczywiście bez forsowania tempa. Ruch wpływa na obniżenie wartości ciśnienia, dzięki utracie zawartych w pocie wody i soli.

Zobacz też: Jak podróżować po zawale serca?

Wysoki cholesterol a aktywność fizyczna



Warto zadbać o regularny trening, ponieważ poza dietą o niskiej zawartości tłuszczu, znacząco obniża on wartość tzw. złego cholesterolu (LDL).

Dla osób z wysokim cholesterolem zalecane są ćwiczenia aerobowe, czyli chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, jazda na rolkach, łyżwach czy biegi narciarskie. Pomocne dla organizmu może okazać się również np. zastąpienie jeżdżenia windą wchodzeniem po schodach. Ćwiczenia zaleca się wykonywać, w miarę możliwości, codziennie po pół godziny.

Reklama

Zalecenia dla osób z cukrzycą



Diabetycy nie powinni w ogóle ćwiczyć, jeśli ich poziom glukozy we krwi jest wyższy niż 300mg/dl. Należy także zwrócić uwagę na ewentualne infekcje, takie jak przeziębienie czy grypa, które utrudniają kontrolę poziomu cukru we krwi. W czasie tych infekcji zaleca się zaniechanie aktywności fizycznej. Przed wysiłkiem, w przypadku zbyt niskiego poziomu cukru we krwi, zaleca się zjedzenie posiłku węglowodanowego, tak samo, jak po jego zakończeniu.

Cukrzycy, poza zwykłą codzienną aktywnością, jak sprzątanie, wchodzenie po schodach, mogą uprawiać sporty aerobowe, siłowe i rozciągające, wszystkie o umiarkowanej intensywności.

Przy zachowaniu umiaru i rygorystycznym przestrzeganiu zaleceń lekarzy, co do rodzaju i intensywności uprawianego sportu, można własną aktywnością osłabić skutki chorób cywilizacyjnych i zapobiec pojawieniu się kolejnych.

Zobacz też: Serce noworodka