Od stłuszczenia do marskości

Wątroba jest jednym z narządów, które metabolizują tłuszcze. Ma określoną wydolność, powyżej której nie jest w stanie jeszcze intensywniej pracować. Codzienne dostarczanie dużych ilości tłuszczu przez wiele lat sprawia, że organ nie będzie w stanie go w pełni przetwarzać. Nadmiar tłuszczu gromadzi się w hepatocytach, czyli komórkach wątroby, prowadząc do tzw. stłuszczenia narządu. Stan ten powoduje powiększenie wątroby. Po pewnym czasie, do stłuszczenia może dochodzić także stan zapalny, aż w końcu dochodzi do nieprawidłowej przebudowy wątroby, włóknienia i w konsekwencji jej marskości.

Stłuszczenie narządu powoduje, że jego struktura nie jest prawidłowa i nie może wykonywać prawidłowo wszystkich swoich funkcji, które są bardzo liczne a ponadto niezbędne do życia człowieka.

Diagnostyka

Stłuszczenie wątroby jest zazwyczaj patologią zupełnie bezobjawową. Czasami, przy bardzo dużym powiększeniu narządu, pojawiać się mogą dolegliwości bólowe w prawym podżebrzu. Stłuszczenie wątroby jest zazwyczaj wykrywane przypadkowo, podczas badania usg wykonywanego z zupełnie innego powodu. Osoby otyłe powinny mieć wykonywane co jakiś czas badanie usg pod tym kątem.

Inne przyczyny stłuszczenia wątroby

Do stłuszczenia wątroby oprócz otyłości, przyczynia się także spożywanie dużych ilości alkoholu oraz niektóre leki. Stłuszczenie do pewnego momentu jest patologią odwracalną, gdyż wątroba ma bardzo duże zdolności regeneracyjne. W przypadku osób otyłych recepta jest prosta – trzeba schudnąć. Często nie jest to łatwe, dlatego pomocna może okazać się wizyta u specjalisty. Warto podjąć leczenie, ponieważ wpłynie to pozytywnie nie tylko na kondycję wątroby, ale także na funkcjonowanie całego organizmu. Nie wystarczające jest szybkie schudniecie „na chwilę”. Konieczna jest stała zmiana diety, a najlepiej całego stylu życia.

