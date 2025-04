Kobiety ciężarne, zwłaszcza takie, które mają także inne czynniki ryzyka zakrzepicy naczyń, powinny pamiętać o kontrolowaniu parametrów układu krzepnięcia. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów sugerujących zakrzepicę, należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Jak objawia się zakrzepica u kobiet ciężarnych?Zakrzepy tworzą się najczęściej w żyłach kończyn dolnych. Mogą powstawać jako powikłanie niewydolności żylnej i żylaków, którymi przyszłe mamy także są bardziej obciążone. Żyły kończyn dolnych można podzielić na dwa układy: powierzchowny i głęboki. Jeżeli zakrzepy powstają w żyłach położonych bardziej powierzchownie, zagrożenie zdrowia jest mniejsze. Zakrzepica żył powierzchownych przejawia się jako zaczerwienienie i bóle wzdłuż przebiegu żyły lub żylaka. Zazwyczaj wymaga tylko miejscowego stosowania leków przeciwzapalnych, czasami również leków przeciwkrzepliwych. Zakrzepica żył głębokich nóg – zwiększenie zagrożeniaSytuacja staje się groźniejsza kiedy skrzepliny powstają w żyłach głębokich nóg. Zwykle objawia się to bólami łydek, nasilającymi się przy przygięciu stopy, a także obrzękiem kończyny. Jednak taki typ zakrzepicy w kończynach dolnych może skutkować oderwaniem skrzepliny od ściany naczynia i dostaniem się jej do innych narządów. Zagrożenie życia – zator tętnicy płucnejNajpoważniejszym powikłaniem jest zator tętnicy płucnej, który jest spowodowany zablokowaniem przez wędrującą skrzeplinę światła naczynia. Pierwszym objawem jest duszność. Kiedy pojawią się zaburzenia oddychania, a szczególnie kiedy towarzyszy im zasinienie skóry, ciężarna powinna natychmiast udać się do lekarza, gdyż jedynie wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia daje szansę na wyleczenie i przeżycie. Ze względu na to groźne powikłanie każde kobieta, u której w czasie ciąży zostanie rozpoznana zakrzepica żył głębokich, powinna mieć wdrożone leczenie przeciwzakrzepowe pod postacią heparyny. Nie każda ciężarna ma tak samo…Szczególnie narażone na zakrzepicę są kobiety po cięciu cesarskim. Częstość występowania tej choroby jest taka sama w każdym trymestrze. Dużo większe ryzyko rozwoju zakrzepicy w ciąży mają kobiety, które cierpią na wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi, które mogą być na tyle subtelne i zupełnie bezobjawowe, że nie są wykrywane przed ciążą. Sytuacjami, które mogą wskazywać na jakieś zburzenia w krzepnięciu krwi mogą być powikłania ciążowe, takie jak poronienia, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, oddzielenie się łożyska czy obumarcie płodu. Kobiety z takimi problemami w wywiadzie powinny mieć przeprowadzoną diagnostykę w kierunku niedoboru czynników niezbędnych do prawidłowego krzepnięcia. Zakrzepica nie jest częsta w ciąży. Jednak jej najpoważniejsze powikłanie, czyli zator tętnicy płucnej jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu wśród ciężarnych. Dlatego kobiety, które miały bardzo zwiększone ryzyko tworzenia zakrzepów już przed ciążą, powinny otrzymywać leczenie przeciwkrzepliwe. Inne, szczególnie te, które mają tendencję do żylaków w ciąży, powinny systematycznie się kontrolować, a w razie wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów – udać się natychmiast do lekarza.

