Z wyników raportu TNS Polska przeprowadzonego w ramach programu „Między nami kobietami” wynika, że 36% Polek boi się chorób ginekologicznych. Największe obawy wzbudzają nowotwór jajnika (80%) oraz mięśniaki macicy, których obawia się aż 25% polskich kobiet. O ile nowotwór szyjki macicy jest chorobą, która niesie za sobą poważne konsekwencje, o tyle mięśniaki macicy to łagodne zmiany, które wcześnie zdiagnozowane mogą zostać wyleczone i nie zagrażać życiu kobiety. Wystarczy tylko regularnie wykonywać badania, szczególnie USG i konsultować ich wyniki z lekarzem ginekologiem.

Poważnym problemem jest także brak wiedzy na temat mięśniaków macicy. Pomimo tego, że 75% kobiet, które wzięły udział w badaniu, słyszało o tej chorobie, tylko 36% wie, że jest to guz niezłośliwy. Wiedza Polek na temat mięśniaków jest jedynie powierzchowna. Z uwagi na to, że choroba ta dotyczy dużej części kobiet, konieczne jest uświadomienie, czym właściwie są mięśniaki, jakie są przyczyny ich powstawania i konsekwencje tej choroby.

