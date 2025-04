fot. Fotolia

Reklama

Gama kosmetyków dla mężczyzn



Producenci zapewniają panom szeroki wybór w asortymencie kosmetyków pielęgnujących.

Zacznijmy od podstawowych produktów do golenia. Pianki czy żele mogą ułatwić codzienne golenie, chroniąc skórę przed uszkodzeniami. Można je dobrać w zależności od rodzaju zarostu. Pianki do golenia przygotowują skórę do działania ostrzy maszynki.

Dla mężczyzn mających twardy zarost przydatnym rozwiązaniem może być olejek zmiękczający włoski.

Kosmetyki po goleniu mają przede wszystkim złagodzić podrażnienia i odpowiednio nawilżyć skórę. Stosowanie po goleniu wody kolońskiej z alkoholem nadaje się tylko dla wytrzymałych mężczyzn (piecze!). Takie kosmetyki jednak skutecznie odkażają skórę i nadają jej ładny zapach.

Żele do mycia twarzy oczyszczają skórę z zanieczyszczeń zgromadzonych podczas całego dnia, odświeżają ją, nawilżają, a nawet zmiękczają zarost, nie wysuszając i nie podrażniając skóry.

Po ogoleniu lub umyciu twarzy panowie powinni użyć kremu do pielęgnacji. Kremy do twarzy dla mężczyzn mają nawilżyć, wygładzić oraz dostarczyć skórze energii i ochronić ją przed działaniem czynników zewnętrznych. W drogeriach możemy znaleźć preparaty przeciwzmarszczkowe – wszak panów również dotyka problem starzenia się skóry.

Następnym popularnym preparatem stosowanym przez mężczyzn jest żel pod prysznic. Obecnie nie wystarcza już używanie zwykłego mydła oczyszczającego ciało. Produkty do pielęgnacji dla mężczyzn mają również działanie odżywcze, łagodzące i wpływają swoim zapachem na zmysły.

Panowie również potrzebują właściwych kosmetyków do okolic intymnych. Są tak samo jak kobiety narażeni na różnego rodzaju podrażnienia i w związku z tym powinni używać właściwych środków do higieny intymnej, które oczyszczają, chronią i regenerują ewentualne otarcia skóry.

Na rynku dostępne są też balsamy do ciała. Męska skóra podobnie jak kobieca potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Receptura balsamów została opracowana specjalnie dla jej potrzeb, dzięki czemu skóra zyskuje miękkość, gładkość, jest odpowiednio nawilżona i zadbana.

Ostatnim kosmetykiem są szampony. Włosy panów potrzebują właściwego oczyszczania i pielęgnacji, ale ich wymagania są inne niż wymagania włosów kobiecych. Mężczyźni powinni stosować preparaty, które skutecznie usuną wszystkie zanieczyszczenia, a dodatkowo zapobiegną łupieżowi i wypadaniu włosów oraz poprawią ogólną kondycję włosów bez zbędnego obciążenia.

Zobacz też: Jakie kompleksy mają mężczyźni?

Jakie preparaty panowie wybierają najchętniej?



Mężczyźni preferują kremy o lekkiej konsystencji, nietłuste i szybko wchłaniające się (jest to związane z mieszanym typem ich cery). Oczywiście zwracają uwagę również na zapach, lubią odświeżające aromaty (cytrusowe) i typowo męskie mocne nuty zapachowe.

Często wybierają tradycyjne mydła, dodatkowo wzbogacone w składniki antybakteryjne lub łatwo spłukiwane żele nie zawierające dodatkowych składników natłuszczających. Kosmetyki o silnym działaniu nawilżającymi mężczyźni zaczynają stosować dopiero w preparatach przeciwzmarszczkowych.

Przy wyborze produktów do pielęgnacji sugerują się przede wszystkim skutecznością i jakością. Stosują preparaty znanych marek. Liczy się dla nich możliwość połączenia w jednym kosmetyku kilku funkcji, np. żel pod prysznic i szampon.

Jak pokazują badania mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet nie zwracają uwagi na cenę i nie eksperymentują z kosmetykami, przez dłuższy czas mogą stosować ten sam krem czy wodę toaletową.

Jak mężczyźni w Polsce dbają o swój wygląd?



Według badań przeprowadzonych przez Usage&Attitude Study Men’s Personal Care: Face Care & Fragrances dla L'Oréal Polska (GFK, kwiecień 2011) w Polsce mężczyźni tak dbają o swoją urodę:

92% mężczyzn deklaruje używanie kosmetyków,

mężczyzn deklaruje używanie kosmetyków, 80% mężczyzn w Polsce uważa, że kosmetyki po goleniu powinny ładnie pachnieć,

mężczyzn w Polsce uważa, że kosmetyki po goleniu powinny ładnie pachnieć, 4% mężczyzn przyznaje, że odważa się odwiedzić salon kosmetyczny,

mężczyzn przyznaje, że odważa się odwiedzić salon kosmetyczny, 26% mężczyzn w Polsce deklaruje, że to żona kupuje dla nich zapachy,

mężczyzn w Polsce deklaruje, że to żona kupuje dla nich zapachy, 4% mężczyzn w Polsce deklaruje, że używa jednocześnie 4 zapachów,

mężczyzn w Polsce deklaruje, że używa jednocześnie 4 zapachów, 46% mężczyzn deklaruje, że goli się, zanim umyje całe ciało,

mężczyzn deklaruje, że goli się, zanim umyje całe ciało, 42% mężczyzn twierdzi, że myje twarz kilka razy dziennie.

Reklama

Zobacz też: Czym różni się skóra mężczyzny od skóry kobiety?