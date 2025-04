Jakie to badania?

Głównym badaniem dodatkowym wykonywanym w przypadku infekcji przewodu pokarmowego jest badanie mikrobiologiczne stolca. Wskazaniem do wykonania takiego badania jest biegunka z krwią, duża ilość leukocytów w stolcu, ciężka biegunka z odwodnieniem i gorączką, biegunka trwająca ponad 2 tygodnie, wystąpienie objawów jelitowych takich jak np. zapalenie stawów, a także względy epidemiologiczne, kiedy podejrzewa się że przyczyną zbiorowego zatrucia było zainfekowane jedzenie. Aby badanie było pożyteczne dla pacjenta, przede wszystkim próbka kału musi być właściwie pobrana. Badanie musi być zawsze wykonane przed rozpoczęciem przyjmowania antybiotyku. W warunkach szpitalnych próbka powinna być oddana do wyjałowionego basenu, a w warunkach domowych do umytego i wyparzonego pojemniczka. Przy specjalnych pojemniczkach, które można kupić w aptece, są szpatułki, które ułatwią choremu pobranie 2-3ml materiału do badania, większa ilość nie jest konieczna. Jeżeli lekarz podejrzewa infekcję pasożytniczą to konieczne może być przyniesienie aż 3 próbek kału, w odstępach 3-4 dniowych. Ważne aby materiał do badania jak najszybciej przewieźć do pracowni.

Kiedy wykonuje się wymaz z odbytu?

Czasami jeżeli nie uda się uzyskać próbki kału to wykonuje się wymaz z odbytu. Przy ostrych biegunkach metoda ta jest zalecana jedynie do 3 dnia choroby. Zalecane jest także aż trzykrotne pobranie materiału. Robienie wymazu nie jest przyjemne dla pacjenta, gdyż wymaga wielokrotnego pocierania wacikiem błony śluzowej odbytu.

Jeśli biegunka długo się utrzymuje i dodatkowo jest krwista, konieczne może być wykonanie wziernikowania jelita grubego czyli kolonoskopii. Kolonoskopia pomoże ustalić czy przyczyną biegunki jest na pewno zwykła infekcja, a nie jakaś groźniejsza przyczyna jak np. rak jelita grubego. Długotrwałe krwawienie z przewodu pokarmowego jest groźne dla życia pacjenta, a badanie to pomoże znaleźć przyczynę.

Kolonoskopia wraz z pobraniem wycinków jest też dobrym sposobem wykrycia infekcji pasożytniczych takich jak lamblioza czy gardioza, wobec których badanie kału ma niewielką czułość.

Sprawdź poziom elektrolitów

Przy długotrwałej biegunce i wymiotach wykonuje się także badania krwi. Konieczna jest ocena przede wszystkim poziomu elektrolitów, które są tracone wraz z wodą oraz w razie potrzeby ich suplementacja. W przypadku krwistej biegunka ważne jest wykonanie morfologii, by sprawdzić czy nie jest ona przyczyną niedokrwistości. Czasami wykonuje się także usg brzucha.

