Przed operacją

Przed operacją często wymaga się konsultacji ze specjalistą, który kieruje nas na badania niezbędne w uzyskaniu wiedzy potrzebnej przy przeprowadzaniu operacji. Konsultacje specjalistyczne zazwyczaj są płatne. Konieczne jest również zaświadczenie od lekarza rodzinnego o przewlekłych chorobach pacjenta i wszystkich zażywanych przez niego lekach. Powinny zostać podjęte takie kroki jak: zlikwidowanie stanów zapalnych istniejących w organizmie, wyrównanie poziomu hormonów oraz unormowanie nadciśnienia tętniczego.

Niezbędne badania

Pacjent, który ma się poddać operacji, powinien wykonać kilka koniecznych do tego celu badań. Zaliczają się do nich badania laboratoryjne, czyli:

morfologia krwi – badanie to daje lekarzom pojęcie o ogólnym stanie zdrowia pacjenta, dzięki niemu możliwe jest rozpoznanie wielu chorób

ustalenie grupy krwi – jeśli pacjent nie miał wcześniej wykonywanego badania na grupę krwi, powinien to zrobić przed operacją, aby w razie ewentualnych komplikacji można było mu szybko podać krew (np. w przypadku nagłej konieczności transfuzji krwi)

OB.

badanie moczu

badanie poziomu elektrolitów (Na, K) – dzięki niemu można rozpoznać zaburzenia w równowadze wodno-elektrolitowej. Taka informacja jest bardzo istotna przy zabiegu, gdyż nieprawidłowy poziom elektrolitów może spowodować zaburzenia w rytmie serca oraz powikłania przy podawaniu znieczulenia

badanie układu krzepnięcia (APTT, PT)

Konieczne jest też przeprowadzenie lub posiadanie aktualnych wyników takich badań jak:

RTG klatki piersiowej (badanie musi być aktualne, tzn. powinno być wykonane w ciągu ostatniego roku)

EKG (jeśli pacjent, który ma być operowany, ma powyżej 40 lat, badanie to powinno być wykonane w ciągu ostatniego miesiąca, aby jego wyniki mogły być wzięte pod uwagę przy operacji)

Dodatkowe informacje

Aby pacjent mógł się czuć bezpiecznie podczas zabiegu, konieczne jest przedstawienie lekarzowi wszystkich badań i danych na temat jego zdrowia. Dlatego jeśli cierpi on na jakąś przewlekłą chorobę, ma obowiązek wykonać dodatkowe badania. Np. jeśli ma nadczynność lub niedoczynność tarczycy, potrzebne są badania poziomu hormonu tarczycy. Dodatkowo bardzo ważnym punktem przed operacją jest rzetelne wypełnienie ankiety anestezjologicznej. Ankietę konsultuje się z anestezjologiem ok. 2 tygodni przed operacją. Pomaga ona w doborze odpowiedniego znieczulenia. Lekarze zalecają również wykonanie szczepień ochronnych przeciwko żółtaczce zakaźnej (WZW) co najmniej 6 tygodni przed planowaną zabiegiem.

