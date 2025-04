Badanie kału na krew utajona powinno być wykonywane systematycznie, raz na rok. Wynik dodatni stanowi wskazanie do kolonoskopii. Kolonoskopia to badanie endoskopowe całego jelita grubego, wykonywane specjalnym giętkim aparatem. U osób obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania badania przesiewowe rozpoczyna się wcześniej i wykonuje częściej. I tak zaleca się wykonywanie badań przesiewowych osobom w wieku 40 – 65 lat, które mają, co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego. A w przypadku osób gdzie występuje rodzinny rak jelita grubego, kolonoskopię wykonuje się od 25 roku życia i powtarza, co 2 – 3 lata. Jeśli w trakcie badania wykryje się polipy, które często są punktem wyjścia nowotworu, badania należy powtarzać.

