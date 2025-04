EKG (elektrokardiografia)

Jest to całkowicie bezbolesne badanie. Polega na przyklejeniu pacjentowi elektrod w różnych miejscach na klatce piersiowej oraz na nadgarstkach i kostkach. Elektrody nie wysyłają prądu, tylko odbierają wysyłane przez serce impulsy. Owe impulsy są bardzo ważne dla prawidłowej pracy serca – pobudzają do skurczów i są wyznacznikiem prawidłowej pracy serca. Aparat natomiast rejestruje te impulsy i zapisuje w postaci wykresu na kartce papieru. Lekarz musi dokładnie przeanalizować otrzymany wynik, śledząc przebieg linii. Jej wychylenie o choćby kilka milimetrów może świadczyć o rozpoczynającej się chorobie, zatem konieczna jest skrupulatna ocena wykresu. Dzięki EKG lekarz może nie tylko rozpoznać zawał, ale także inne nieprawidłowości – wady serca czy zaburzenia jego rytmu.

Poziom cholesterolu całkowitego

Jest to badanie robione z krwi pacjenta. Można wykonać je tylko i wyłącznie na czczo (co najmniej 6 godzin bez jedzenia) – zarówno przy standardowym pobraniu krwi żylnej jak i specjalnym aparatem (z palca). Uważa się, że „bezpieczny” poziom cholesterolu całkowitego wynosi mniej niż 200 mg/dl. Jednakże niektórzy lekarze kardiolodzy wskazują na wartość mniejszą niż 180 mg/dl. Poziom cholesterolu całkowitego zależy w dużej mierze od tego, co jemy – jeśli spożywamy w większości tłuste produkty, jego poziom automatycznie wzrasta. Najłatwiej obniżyć go przez dietę – pozbywając się z jadłospisu masła czy tłustego mięsa na korzyść owoców, warzyw i chudego mięsa (takiego jak drób).

Lipidogram, czyli rozkład cholesterolu

Lipidogram to badanie, które mierzy poziom cholesterolu: całkowitego, „dobrego” (HDL) i „złego” (LDL) oraz poziom trójglicerydów. Podział na „dobry i „zły” cholesterol we krwi został wprowadzony w celu ułatwienia oceny czynników ryzyka chorób serca (między innymi zawału). Zasada jest bardzo prosta – dobrego (HDL) cholesterolu warto mieć więcej niż złego (LDL). Poziom trójglicerydów przydaje się lekarzowi także w ocenie innych funkcji, takich jak praca wątroby czy nasza aktualna dieta.

Pamiętaj! To, że masz podwyższony cholesterol (całkowity albo „zły”) nie oznacza, że jutro będziesz miał zawał serca! Wysoki poziom cholesterolu świadczy jedynie o ryzyku wystąpienia zawału serca.

Oznacza to, że w porównaniu do osoby z prawidłowym poziomem cholesterolu masz większą szansę na wystąpienie zawału serca. To bardzo precyzyjny wyznacznik, mówiący o tym, że czas coś zmienić w diecie czy stylu życia, by zapobiec niebezpiecznym konsekwencjom zdrowotnym.