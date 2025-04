Postaw na hipoalergiczne proszki do prania

Skóra dziecka, szczególnie w wieku niemowlęcym, jest narażona na różnego typu bodźce zewnętrzne. Te, z którymi organizm dorosłej osoby poradzi sobie bez problemu, mogą stanowić ogromne zagrożenie w momencie, gdy znajdą się w bezpośrednim otoczeniu najmłodszych domowników. Do najsilniejszych alergenów należą składniki, które zawierają tradycyjne środki piorące. Niestety - prać musimy, nawet nową odzież czy bieliznę, by pozbyć się ewentualnego kurzu czy bakterii, jakie możemy na nich znaleźć. Używajmy jednak do tego hipoalergicznych proszków do prania, wolnych od szkodliwych substancji oraz posiadających atest, np. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, co gwarantuje że wybrany środek spełnia wszystkie wymagane normy stawiane produktom przeznaczonym dla najmłodszych.

Płyny do płukania ubrań dziecięcych

Podobna sytuacja występuje w przypadku płynów do płukania. Powszechna opinia, że tego typu produktów nie można stosować w przypadku ubrań dziecięcych ze względu na drażniące składniki jakie zawierają, jest sporna. Pamiętajmy jednak, że pod żadnym pozorem nie można ubrań dziecięcych płukać w „zwykłym płynie”. Na rynku pojawiły się specjalne linie hipoalergiczne nieuczulających płynów do płukania, testowanych dermatologicznie, które dbają o jakość pranych tkanin oraz bezpieczeństwo dla skóry dzieci.

Dlaczego warto używać płynów do płukania?

Zadaniem proszku do prania jest przede wszystkim zadbanie o to, by ubranie naszej pociechy było czyste i świeże. Inną rolę spełniają płyny do płukania. Ich właściwości pielęgnacyjne powodują, że ubrania się nie niszczą, pozostają miękkie i pachnące. To także wygoda dla rodziców, ponieważ ułatwiają prasowanie, zmiękczają ubranka i niwelują ewentualne zagniecenia.

Tylko jaki powinien być płyn do płukania odzieży dziecięcej i niemowlęcej? Przede wszystkim:

Hipoalergiczny

Przetestowany dermatologicznie

Ekologiczny i wolny od szkodliwych substancji (barwników i parabenów)

Hipoalergiczne środki piorące (jak proszki i żele) czy pielęgnujące odzież (jak płyny do płukania) można stosować już od pierwszego dnia życia dziecka do ukończenia przez niego 3 roku życia. Jeżeli nasze dziecko wykazuje skłonności do alergii lub podrażnień, czas ten można dowolnie wydłużyć

Źródło: Materiały Prasowe BEST image PR i Concertino Baby/ (dr)

