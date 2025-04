Pierwszą z chorób pasożytniczych, jaką możemy zarazić się od zwierzęcia, jest toksokaroza. Jedyną metodą, aby się nie zarazić, jest przestrzeganie higieny w kontaktach z pupilem, gdyż to uchroni nas przez zakażeniem jajami larw. Inną chorobą jest toksoplazmoza, która jest przenoszona przez koty i bywa szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. To jednak nie jedyne zagrożenia za strony zwierząt. Kolejne to chociażby bąblowica, ptasie choroby oraz insekty, które mieszkają w futrze naszych domowych pupilów…

