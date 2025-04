Siedzenie przy biurku skutkuje wygięciem kręgosłupa do tyłu i przykurczami w tylnej grupie mięsni ud, co skutkuje nieprawidłowym ustawieniem miednicy i ograniczeniami ruchowymi.Aby uchronić się przed dolegliwościami bólowymi możesz wykonać proste ćwiczenia. Jedno z nich nie wymaga nawet wstania z fotela. Wystarczy, że wyciągniesz ręce do góry, spleciesz palce i odwrócisz nadgarstki. Następnie unieś ręce wysoko nad głowę i rozciągnij tułów. Zobacz, jakie inne ćwiczenia pomogą Ci zniwelować efekty długotrwałego siedzenia przy biurku?

Reklama