Ćwiczenia podczas unieruchomienia

Unieruchomienie przy złamaniu obojczyka trwa średnio 3-4 tygodni. Brak ruchu powoduje sztywność mięśni i stawów. Można temu zapobiec, wdrażając pierwsze ćwiczenia już podczas okresu unieruchomienia. Jednym z nich jest ćwiczenie podnoszenia ramion maksymalnie do kąta 90 stopni. Pomoże to zapobiec sztywności barków. Ruch powinien odbywać się bez bólu.

Kolejnym etapem są ćwiczenia wzmacniające mięśnie okolicy barku i poprawiające ruchomość barku. Ćwiczenia usprawniające powinny odbywać się pod opieką rehabilitanta. Nie mniej ważne od ćwiczeń jest unikanie ruchów zaostrzających dolegliwości oraz leżenia i spania na chorej stronie.

Fizykoterapia

Stosowanie różnych czynników fizycznych przyspiesza gojenie się złamania. Zastosowanie znajdują elektroterapia, pole magnetyczne oraz ultradźwięki. Metody te działają przeciwbólowo, przyspieszają zrost złamania oraz redukują obrzęk.

Poniżej znajdziesz przykładowe ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu po zdjęciu unieruchomienia.

Ćwiczenie 1 – Ściąganie łopatek

Można je wykonywać na stojąco lub siedząco. Wyprostuj plecy. Powoli ściągnij łopatki do siebie, jak najmocniej się da. Utrzymaj tą pozycję przez 5 sekund. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Ćwiczenie 2 – Wzruszanie ramionami

Stań wyprostowany. Ręce wzdłuż ciała, dłonie zwrócone do przodu. Ćwicz najpierw jedną potem drugą ręką. Pamiętaj, żeby szyja była cały czas wyprostowana. Powoli unoś bark, tak jakbyś chciał dotknąć nim do ucha. Utrzymaj tą pozycję przez 5 sekund. Zrób 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 3

Stań bokiem przy stole. Pochyl się lekko i przedramię oprzyj o stół. Druga ręka zwisa swobodnie. Zwisającą ręką wykonuj ruch do przodu i do tyłu. Zrób 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4

Pozycja wyjściowa jak w poprzednim ćwiczeniu. Powoli poruszaj zwisającą ręką na boki. Powtórz ćwiczenie 10 razy.

Ćwiczenie 5

Pozycja wyjściowa jak w poprzednim ćwiczeniu. Powoli zataczaj zwisającą ręką koła zgodnie ze wskazówkami zegara. Zrób 10 kółek. Powtórz ćwiczenie wykonując koła w przeciwnym kierunku.

Ćwiczenie 6

Stań wyprostowany. Ręce powinny zwisać swobodnie wzdłuż ciała. Powoli unieś barki, zatrzymaj je w tej pozycji przez kilka sekund. Powoli ściągnij łopatki, barki poruszają się w tył. Wytrzymaj w tej pozycji kilka sekund. Powoli opuszczaj ramiona i wróć do pozycji wyjściowej. Odpocznij i powtórz ćwiczenie 5 razy.

Uwagi do ćwiczeń

Ruch nie może sprawiać bólu. Ból jest sygnałem ostrzegawczym. Wykonywanie ćwiczeń wbrew dolegliwościom bólowym może tylko zaszkodzić. Ważne jest indywidualne dopasowanie ćwiczeń do sprawności ćwiczącego i etapu leczenia, dlatego wskazana jest konsultacja z rehabilitantem. Regularnie wykonywane ćwiczenia przyspieszają leczenie i umożliwiają powrót do pełniej sprawności.

