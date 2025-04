Czynniki, na które nie mamy wpływu

Pewne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca są niezależne od człowieka. Należą do nich wiek i płeć. Ryzyko choroby wieńcowej wzrasta powyżej 45 roku życia u mężczyzn i powyżej 55 roku życia u kobiet. Różnica pomiędzy płciami wynika z ochronnej roli estrogenów. Kiedy menopauza wystąpi przedwcześnie, ryzyko u kobiety również wzrasta.

Znaczenie mają także predyspozycje dziedziczne. Jeśli w rodzinie zdarzały się stosunkowo wczesne (mężczyźni

Polecamy: Stres a zawał serca

Czynniki podlegające modyfikacji

1. Nie można się załamywać, jeśli jesteśmy obciążeni czynnikami, na które nie możemy wpłynąć. Większość czynników ryzyka podlega modyfikacji. Można z nimi skutecznie walczyć za pomocą diety, zmieniając złe nawyki oraz przyjmując odpowiednie leki.

2. Elementem stylu życia, zwiększającym ryzyko choroby wieńcowej jest niewłaściwa dieta, bogata w kalorie, nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol. Rezultatem tego jest niebezpieczne nakładanie się kolejnych szkodliwych czynników, takich jak podwyższone stężenie LDL i trójglicerydów oraz obniżone stężenie HDL.

3. Kolejne czynniki to otyłość i cukrzyca, o której wiadomo, że przyspiesza proces powstawania miażdżycy. Należy dążyć do dobrej kontroli cukrzycy, z rzadkimi stanami hiperglikemii.

4. Następnym czynnikiem jest nadciśnienie tętnicze. Należy wcześnie rozpocząć leczenie nadciśnienia, aby zapobiec przeciążeniu serca oraz przerastaniu mięśniówki naczyń i uszkadzaniu śródbłonka, co prowadzi nieuchronnie do choroby niedokrwiennej serca.

5. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. Ma ono bardzo silny wpływ na rozwój miażdżycy. Związki zawarte w dymie tytoniowym uszkadzają śródbłonek naczyń, niekorzystnie wpływają na skład lipoprotein osocza i działają prozakrzepowo. Także inna używka – alkohol – w nadmiernych ilościach ma zgubny wpływ na serce.

6. Bardzo istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego jest mała aktywność fizyczna. Rezultatem braku ruchu jest niskie stężenie HDL i podwyższone stężenie trójglicerydów, które prowadzą do otyłości i nadciśnienia tętniczego.

Szacowanie ryzyka zgonu w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Bardzo przydatnym narzędziem do określania ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia w ciągu najbliższych 10 lat jest skala SCORE. Bierze się w niej pod uwagę płeć, wiek, fakt palenia bądź niepalenia tytoniu, wartości skurczowego ciśnienia tętniczego i cholesterolu całkowitego. Ma ona wiele zalet. Można dzięki niej ocenić aktualny procentowy poziom ryzyka zgonu oraz jakie korzyści możemy odnieść, eliminując każdy z wymienionych czynników ryzyka.

Zobacz też: Zdrowe żywienie dla zdrowego serca

Reklama