Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy można podzielić na stałe oraz przemijające. Czynniki chwilowe to pewne stany chorobowe, które powodują że nietrwale upośledzone są mechanizmy odpowiedzialne za właściwe krążenie krwi. Mimo tego, że zakrzepy mogą pojawić się w każdym narządzie, najczęściej powstają one w żyłach kończyn dolnych, a stamtąd wraz z prądem krwi wędrują po całym organizmie.

Ciąża i połóg

Dlatego do przejściowych stanów, które zwiększają ryzyko zakrzepicy, należą w większości takie, które upośledzają krążenie w nogach. Częstym stanem przejściowym, który usposabia do powstawania skrzeplin w kończynach dolnych jest ciąża i połóg, gdzie występuje zwiększony ucisk na naczynia żylne, przez co krew ma trudności z powrotem do serca i zalega na obwodzie. Jeżeli krew „stoi” w naczyniach a nie płynie, jest większa szansa na powstanie zakrzepu.

Długotrwałe unieruchomienie

W podobnym mechanizmie może dojść do powstania zakrzepicy na skutek unieruchomienia. Dotyczy to zarówno długotrwałego leżenia po zabiegach operacyjnych lub chorych nieprzytomnych, ale także długich lotów samolotem. Wtłaczanie krwi z powrotem do serca z nóg jest możliwe między innymi dzięki działaniu pompy jaką są pracujące mięśnie nóg. Jeżeli człowiek przez dłuższy czas nie chodzi, mięśnie te nie pracują, a przez to krew zalega w kończynach dolnych i łatwiej powstają skrzepliny. Istnieje także możliwość powstania zakrzepicy przy długotrwałym opatrunku gipsowym na kończynie dolnej.

Inne stany mogące prowadzić do wytworzenia się skrzeplin i tego poważnych następstw dla organizmu jest tzw. niezdrowy tryb życia. Otyłość, palenie, brak aktywności fizycznej to stany mogące prowadzić do zakrzepicy. Także stosowanie terapii hormonalnej może być powodem powstania zakrzepów w naczyniach.

Na jakie czynniki rozwoju zakrzepicy nie mamy wpływu?

Istniej także wiele stałych czynników ryzyka, które nie podlegają modyfikacji. Należy do nich między innymi wiek powyżej 40 roku życia. Także poważne choroby przewlekłe takie jak niewydolność serca czy choroba nowotworowa. Przebyty udar mózgu też może być przyczyną powstawania zakrzepów. Istnieją także wrodzone choroby krwi, które mogą powodować zaburzenia w krzepnięciu krwi a dokładnie jej zwiększoną krzepliwość.

Nie na wszystkie czynniki sprzyjające zakrzepicy można wyeliminować. Jednak warto próbować wpływać na te, które podlegają modyfikacji. Zakrzepica może mieć bardzo poważne następstwa, nawet doprowadzić do śmierci, dlatego nie można jej bagatelizować.

