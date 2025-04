fot. Fotolia

Nawet połowa kobiet nie przyswaja kwasu foliowego

Badania pokazują, że nawet połowa kobiet może mieć trudności z wchłanianiem kwasu foliowego zawartego w suplementach, ponieważ składnik ten musi przejść w organizmie szereg przemian, nim przekształci się w najbardziej aktywną formę folianu. Źródłem problemu jest genetycznie uwarunkowana niska aktywność enzymu MTHFR, odpowiedzialnego za ten proces.

Nie tylko więc brak właściwej profilaktyki pierwotnej, lecz także problemy z wchłanianiem kwasu foliowego zwiększają ryzyko jego niedoboru w populacji kobiet i występowania wad cewy nerwowej u dzieci.

"Ze względu na skalę problemu z wchłanianiem kwasu foliowego wśród kobiet oraz jego kluczową rolę w prewencji wad cewy nerwowej, naukowcy zaczęli opracowywać coraz lepiej przyswajalne formy folianów, wykorzystywane jako składnik suplementów. Obecnie jesteśmy na etapie IV generacji. Do generacji I zaliczamy foliany występujące w żywności. II generacja to pozyskany już w laboratorium kwas foliowy. Sól wapniowa – 5-metylotetrahydrofolian należy do III generacji. Związkiem najnowszej, IV generacji, zapewniającym najwyższą do tej pory biodostępność folianów jest sól glukozaminowa – 5-MTHF" – wylicza Agnieszka Pawłowska-Wypych.

Wysoko przyswajalna aktywna forma folianu IV generacji posiada pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i zatwierdzona przez Komisję Europejską jako źródło folianu w preparatach farmaceutycznych. Uzyskał też status bezpieczeństwa GRAS, przyznawany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków. W Polsce folian IV generacji dostępny jest pod nazwą Actifolin.

Pamiętaj o suplementacji folianów jeszcze przed zajściem w ciążę

Eksperci nie mają wątpliwości co do zasadności dodatkowej suplementacji kwasem foliowym w okresie prekoncepcyjnym i w czasie ciąży.

Preparaty dostępne są na półkach nie tylko aptek, ale również sieciowych drogerii, bez recepty.

Aby skutecznie minimalizować ryzyko wystąpienia wady cewy nerwowej u dziecka, ważny jest zarówno czas rozpoczęcia suplementacji, jak i biodostępność folianów zawartych w przyjmowanych preparatach. Ze względu na bezpieczeństwo stosowania oraz wielokierunkowe korzyści dla zdrowia kobiety, warto sięgać po nie rutynowo, nawet zanim jeszcze pojawi się pierwsza myśl o dziecku.

