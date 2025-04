Co powoduje rzekomobłoniaste zapalenie jelit?

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego to choroba spowodowana przez bakterię - Clostridium difficile. Jako jedna z wielu bakterii, może ona bytować w przewodzie pokarmowym, nie dając przy tym żadnych objawów. Jej obecność stwierdzana jest we florze jelita grubego u ok. 1-4% zdrowych ludzi oraz u około 50% dzieci w ciągu pierwszego roku życia.

Aby doszło do rozwoju choroby, niezbędne jest skolonizowanie śluzówki jelita grubego przez C.difficile. Następuje to w wyniku antybiotykoterapii, która poprzez swoje działanie, zabija większość naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. W ten sposób tworzą się puste miejsce, które zostają następnie wypełnione przez szczepy bakterii oporne na działanie leku.

Co predysponuje do wystąpienia choroby?

Antybiotyki, predysponujące do rozwoju rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego to: klindamycyna, aminopenicylina oraz cefalospory. Z tego powodu choroba nazywana jest również poantybiotykowym zapaleniem jelit! Mechanizm powstania objawów w tej chorobie, wskutek aktywności C.difficile, polega na nadmiernym wydzielaniu elektrolitów do światła przewodu pokarmowego oraz uszkodzeniu śluzówki jelit. Biegunka, gorączka oraz kurczowe bóle brzucha, wobec faktu wcześniejszego stosowania jednego z wymienionych antybiotyków, są charakterystycznymi objawami dla rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Jak przebiega diagnostyka?

Aby potwierdzić podejrzenia, oparte o obraz choroby, należy wykonać posiew stolca, który pozwala na wyhodowanie bakterii oraz stwierdzenie obecności charakterystycznych tosksyn.

Jak leczyć?

Zalecenia dotyczące leczenia zakażeń C.difficile zależą od stanu zdrowia chorego. W poważnych przypadkach należy zastosować leczenie ...antybiotykiem! Lekiem z wyboru jest metronidazol, który wykazuje działanie wobec C.difficile. W większości przypadków wystarczające jest jednak leczenie objawowe polegające na odpowiednim nawodnieniu chorego!

