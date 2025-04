„Wymarzona ja to 3 cm więcej pewności siebie, kąciki ust wyginające się pod kątem 45 stopni, zmniejszony współczynnik nieśmiałości, głowa prostopadła do ciała i wysoka wypadkowa sił wewnętrznych!” – pisze Ola, studentka z Krakowa, zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu „mała zmiana – DUŻY efekt”.

W konkursie, organizowanym w ramach kampanii „Kobiecość niejedno ma imię” wzięło udział ponad 1000 kobiet z całej Polski”. Obserwacje, poczynione na podstawie odpowiedzi tak reprezentatywnej grupy pozwalają wyciągnąć wnioski dotyczące całej populacji polskich kobiet. Zobaczmy więc, jak Polki postrzegają swoją kobiecość i czego im brakuje, do poczucia się 100-procentowymi kobietami.

Pytanie, co w sobie zmienić, by poczuć się bardziej kobieco, w pierwszej chwili przywodzi na myśl wygląd. Większy biust, chudsze uda, nieco mniej w talii i więcej – na głowie. Po krótkiej refleksji większość z nas stwierdzi jednak, że większa miseczka, mniejszy obwód w pasie czy kędzierzawe loki niekoniecznie warunkują to, co nazywane jest powszechnie kobiecością. Jesteśmy kobietami i wygląd ma dla nas znaczenie – to naturalne. „Znaczyć” to jednak nie to samo, co „wyznaczać”.

Wygląd w żadnym przypadku nie powinien warunkować poczucia kobiecości – szczególnie, jeśli chodzi o aspekty niezależne od nas samych. Na szczęście, największym urodowym problemem Polek jest element, który zmienić najłatwiej.

Na liście „rzeczy do zmiany” związanych z wyglądem, wcale bowiem nie króluje biust (jego powiększenia życzy sobie jedynie 4% respondentek) czy waga (jej spadku chciałoby lekko ponad 10% kobiet), ale – fryzura! O jej zmianie marzy co 5. uczestniczka konkursu (ponad 20%).

Skoro marzymy o zmianie, dlaczego jej nie dokonamy? Bo w tej codziennej bieganinie i trosce o wszystkich dookoła, zupełnie zapominany o sobie i własnych potrzebach. Więcej czasu dla samej siebie to marzenie sporej części polskich kobiet.

„(…) chciałabym poświęcać sobie trochę więcej czasu, by móc chociaż na spokojnie wklepać krem pod oczy, bo w tym całym zabieganiu i dbaniu o domowników gdzieś zatracamy siebie...” – pisze Justyna z Warszawy. Trudno się dziwić – codzienność zasypuje nas obowiązkami. Wszyscy oczekują od nas perfekcyjności, staranności, bycia zawsze ”tu i teraz”. Dla innych więc jesteśmy. Dla samych siebie – po prostu nas brakuje. Zostajemy gdzieś daleko w tyle za swoimi potrzebami, własne pragnienia pozostawiając na nieokreślone „później”. Jak pisze Małgorzata z Łodzi: „Chciałabym zmienić swój sposób myślenia z "ze wszystkim sobie poradzę" na "niech się ktoś inny tym zajmie".

Drugim, czego potrzebują polskie kobiety, jest styl! Jak się okazuje, dla wielu z nas (prawie 20% wypowiedzi) problem stanowi odkrycie własnego stylu, wizerunku, charakteru. Polki narzekają, że nie potrafią skomponować właściwego stroju, dobrać ubioru do sylwetki, a także dopasować makijażu do swojego typu urody (prawie 30% odpowiedzi). Nic dziwnego, że to, co mamy na sobie, w dużym stopniu odpowiada za nasze kobiece samopoczucie. Dlaczego? Bo może dodać nie tylko kobiecości, ale także pewności siebie. A tej Polki potrzebują jeszcze bardziej.

„Pewność siebie? Zagubiłam ją po drodze, a teraz ciężko mi ją odnaleźć” – pisze Sylwia ze Środy Śląskiej. I w swoich poszukiwaniach wcale nie jest osamotniona. Ponad 10% z nas marzy o tym, by wskaźnik własnej wartości choć trochę poszybował w górę. Co więcej, wiele Polek wręcz utożsamia ją z kobiecością. Jak pisze Pamela z Gdańska: „Siłą kobiecości jest pewność siebie, więc to jej zapragnęłabym ofiarować sobie nieco więcej”. Gdzie szukać braku pewności u polskich kobiet? Głównym jej źródłem są niewątpliwie wspomniane wyżej urodowe „braki”, a raczej – poczucie owych niedostatków. Dowód na to można znaleźć w wielu kobiecych wypowiedziach.

Jak pisze Monika z Czarnego Boru: „Są trzy rzeczy, które chcę w sobie zmienić: makijaż, włosy i brzuch. Kiedy wstaję rano i spoglądam w lustro nie czuję satysfakcji ze swojego wyglądu... po małej metamorfozie myślę, że byłabym pewna siebie”. Podziw otoczenia nie zawsze jest dla nas wystarczającym dowodem własnej atrakcyjności. Jak pisze Sandra z Gniezna: „Chciałabym nabrać pewności siebie i nie zaprzeczać komplementom wypowiadanym w moją stronę przez narzeczonego”. To prawda – nie potrafimy przyjmować komplementów na swój temat. Ładna bluzka jest „stara jak świat”, kolor włosów wyszedł nieco „zbyt blady”, a makijaż jest „taki jak zawsze”. Tymczasem, jedynym stosownym słowem w odpowiedzi na komplement powinno być - „dziękuję”. „Chciałabym nauczyć się tak odpowiadać na komplement kierowany w moją stronę. Pragnę, żeby opuściła mnie myśl o tym, że te słowa mogą nie być szczere, chcę mieć pewność, że na nie zasługuję”– pisze Oliwia z Tarnowa.

Skąd ten problem z wiarą w szczerość komplementów? Pewność siebie na poziomie zero to tylko połowa problemu. Za drugą odpowiada ujemne nastawienie do samej siebie. Brak samoakceptacji to problem, który pojawia się w niemal 10% kobiecych wypowiedzi. Jak pisze Beata z Rybnika: „By czuć się bardziej kobieco chciałabym zmienić mentalność – nauczyć się mówić sobie: Beatko, jesteś piękna”. Wbrew jednak pozorom – nie jest to wyłącznie negatywna obserwacja. Skoro mamy świadomość, że problem wcale nie tkwi w wyglądzie, ale właśnie – w nastawieniu, pierwszy krok ku zmianie właśnie został postawiony! Do pozbycia się problemu konieczne jest jego uświadomienie oraz umiejętność ubrania w słowa. Co ważne, sporo kobiet ma też świadomość wielości posiadanych atutów.

Problemem okazuje się dla nich – ich odkrycie lub podkreślenie. „Czułabym się bardziej kobieco, gdybym umiała odkryć i podkreślić swoje atuty. Każda kobieta je ma. Ale nie każda je zna” – zauważa Ania z Wrocławia. Nic jednak dziwnego, że nie umiemy ich dostrzec, skoro poświęcamy sobie tak mało czasu…

Sesja zdjęciowa w krakowskim studiu Dach, w której wzięła udział zwyciężczyni konkursu „mała zmiana – DUŻY efekt”, pokazała, że wystarczy poświęcić sobie kilkanaście minut dziennie, by pewność siebie poszybowała wyżej niż 3 cm w górę, a współczynnik nieśmiałości zredukował się do zera. Bo – jak pisze Karolina z Brzeszcz – „najważniejsze to zmienić własne podejście do kobiecości i uwierzyć, że gdzieś tam jest i ma się całkiem dobrze”. O tym, jak dobrze ma się w przypadku zwyciężczyni kobiecego konkursu, można się przekonać, oglądając efekty metamorfozy pod adresem: http://kobiecosc.info/metamorfoza-konkurs-mala-zmiana-duzy-efekt-zakonczony/.

