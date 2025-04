Rana kłuta serca

Urazy otwarte klatki piersiowej są najczęściej następstwem ran kłutych zadanych w te okolicę. W przypadku rany kłutej serca najczęściej dominują objawy tamponady oraz wstrząsu krwotocznego. W przypadku urazów drążących wielkość rany na powierzchni klatki piersiowej nie musi odpowiadać rozległości obrażeń wewnętrznych. Rana kłuta okolicy przedsercowej z towarzyszącymi objawami wstrząsu stanowią wskazania do pilnej operacji torakochirurgicznej.

Reklama

Co oznacza termin tamponada serca?

Tamponada serca, czyli upośledzenie czynności serca wskutek nagromadzania się dużej ilości płynu w worku osierdziowym może być skutkiem urazu klatki piersiowej. Objawy tamponady serca mogą pojawić się we wczesnym okresie po urazie w wyniku krwawienia do worka osierdziowego lub w okresie późniejszym jako w postaci płynu wysiękowego.

Charakterystyczne objawy tamponady serca to niewydolność krążenia, przepełnienie żył widoczne w postaci wypełnionych krwią żył w obrębie szyi, szybkie nitkowate tętno, duszność narastająca w pozycji leżącej oraz niskie ciśnienie tętnicze.

W miarę możliwości rozpoznanie potwierdza się badaniem elektrokardiograficznym lub tomografią komputerową. Stwierdzenie dużej ilości płynu w worku osierdziowym stanowi wskazanie do pilnego leczenia operacyjnego. Jeśli stan chorego jest niestabilny i istnieje ryzyko, że nie doczeka on zabiegu operacyjnego wskazane jest doraźne nakłucie osierdzia i ewakuacja nagromadzonego płynu.

Reklama

Do czego może prowadzić tępy uraz klatki piersiowej?

Do zamkniętych urazów klatki piersiowej dochodzi najczęściej w wyniku uderzenia klatka piersiową o kierownicę lub deskę rozdzielczą samochodu w przypadku wypadków komunikacyjnych. Podobne sytuacje mają miejsce wśród pieszych ofiar wypadków czy ofiar upadków z dużych wysokości. Do tępego urazu serca dochodzi w wyniku gwałtownego uderzenia klatka piersiową o twarde podłoże. W wyniku stłuczenia serca mogą rozwinąć się objawy przypominające zawał mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu.

Polecamy: Czym jest tamponada serca?