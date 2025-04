Jak usunąć blaszki miażdżycowe?

Kiedy pacjent cierpi na zaawansowaną miażdżycę, jedyną skuteczną pomoc może mu przynieść zabieg usunięcia blaszek miażdżycowych ze światła tętnic. Technik jest wiele, jednak większość wymaga inwazyjnego wprowadzenia narzędzi do wnętrza zmienionych chorobowo naczyń i mechanicznego poszerzenia ich średnicy. Chirurdzy dysponują różnego rodzaju cewnikami, balonikami, stentami, a nawet używają do tego celu lasera.

Przezskórna technika

Angioplatyka przezskórna jest coraz powszechniej stosowaną techniką udrażniającą tętnice. Polega ona na wprowadzeniu do tętnicy (np. udowej) cewnika (giętkiego druciku), wewnątrz którego znajduje się balonik. Pod kontrolą obrazu rentgenowskiego chirurg dociera poprzez naczynie do miejsca, w którym występuje zwężenie (np. do tętnic wieńcowych serca, tętnic szyjnych), po czym rozpłaszcza blaszkę miażdżycową nadmuchanym balonikiem przez co tętnica ulega poszerzeniu.

Popularne „stentowanie”

Innym ciekawym i często praktykowanym zabiegiem jest wszczepianie stentów, czyli metalowych siateczek w miejscu zwężenia tętnicy. Ich ścianki są dodatkowo powlekane lekiem zapobiegającym tworzenie się skrzepów krwi. Wprowadza się je tak samo jak baloniki. W Polsce technika ta jest najczęściej stosowana w leczeniu zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

By-passy omijają zwężone miejsca

Przy bardzo dużej niedrożności naczyń wieńcowych (odżywiających serce) wykorzystuje się technikę chirurgicznego wszczepiania by-passów - tzw. pomostowanie aortalno-wieńcowe. Niedrożne lub zniszczone fragmenty tętnic wieńcowych omija się wszczepionymi fragmentami żył pobranych z nóg lub rąk. Naczynia te przyszywa się jednym końcem do aorty (tętnicy głównej), z której dochodzi krew, drugi zaś doszywa się do naczynia wieńcowego za zwężonym miejscem.

Inną techniką jest wykorzystanie jednej z tętnic pacjenta i wszczepienie jej w miejscu zwężenia. Najczęściej jest to naczynie z klatki piersiowej.

Sposoby na żylaki

Problemem wielu osób, zwłaszcza kobiet, są żylaki kończyn dolnych. Te poszerzone odcinki żył stanowią poważny problem zarówno zdrowotny, jak i kosmetyczny. Kiedy leczenie zachowawcze (pończochy uciskowe) i farmakologiczne nie jest już skuteczne, należy wdrożyć leczenie chirurgiczne.

Polega ono na usunięciu żylaków (tzw. stripping), a operacja jest rozległa i wiąże się z długotrwałą rekonwalescencją oraz bliznami. Nową metodą jest laserowe usuwanie żylaków. Jest to krótkotrwała metoda, nie wymagająca hospitalizacji ani znieczulenia. Nie jest jednak refundowana przez NFZ. Mniejsze żylaki można spróbować zamknąć, wstrzykując do ich wnętrza specjalny środek zamykający (powodujący wykrzepianie krwi).

