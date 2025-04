Od kilku lat choruję na niedoczynność tarczycy. Lekarz rodzinny przepisuje mi cały czas ten sam lek. Ostatnio jednak czuję się zmęczona i osłabiona. Czy powinien zmienić mi leczenie?

Lekarz rodzinny sam nie może leczyć niedoczynności tarczycy. Dlatego przypuszczam, że przepisuje on Pani takie leki, jakie zalecił endokrynolog (co sześć miesięcy należy lekarzowi pierwszego kontaktu dostarczyć zaświadczenie od specjalisty). Jeśli podczas ostatniej wizyty u endokrynologa czuła się Pani dobrze, a teraz nastąpiło pogorszenie samopoczucia, to należy wykonać badania kontrole tarczycy. Być może dawka leku, jaki Pani przyjmuje, stała się za mała lub jest inna przyczyna osłabienia. Proszę wybrać się na konsultację do endokrynologa. Prawdopodobnie zleci wykonanie morfologii, OB, glukozy, poziomu TSH, FT4. Wówczas postawi diagnozę i ewentualnie zmodyfikuje terapię.