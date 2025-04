Choroby te nie należą do częstych, niemniej jednak stanowią grupę tzw. nowotworów tkanek miękkich, a typy złośliwe dają szybko przerzuty w całym organizmie, gdyż drogą rozsiewu jest krew. Ponadto wielu z nas ma różnego rodzaju znamiona na skórze, wśród których częste bywają naczyniaki, czyli zmiany o charakterze łagodnym.

Wśród wszystkich chorób nowotworowych naczyń możemy wyróżnić guzy łagodne oraz zmiany o cechach złośliwych. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z miejscowym stanem chorobowym, który toczy się w ścianie naczynia, nie dającym przerzutów do innych narządów.

Pospolite i niezłośliwe naczyniaki – ty też możesz je mieć!

Wśród łagodnych zmian nowotworowych naczyń krwionośnych i limfatycznych najczęściej występują naczyniaki. W głównej mierze są one wrodzonymi anomaliami naczyniowymi, które znikają w późniejszym czasie. W proces rozrostowy zaangażowane są drobne naczynia włosowate, stąd naczyniaki włośniczkowe są najpospolitsze. Rosną w miejscu, w którym powstały i nie posiadają torebki. Jedyną szkodą, jaką mogą wyrządzić naczyniaki jest niszczenie okolicznych tkanek, gdy osiągną duże rozmiary i uciskają otaczające je struktury. Naczyniaki łagodne mogą występować jako pojedyncze zmiany lub mają tendencję do tworzenia skupisk. Widoczne są na skórze jako płaskie lub wyniosłe, czerwono-różowe plamy czy grudki.

Naczyniak włośniczkowy częsty u dzieci

Jasnoczerowny naczyniak włośniczkowy często nazywany jest znamieniem truskawkowym i występuje u małych dzieci. Ma tendencję do samoistnego zanikania w okresie wczesnoszkolnym i nie wymaga leczenia. W wyglądzie jest czerwoną plamą, dobrze odgraniczoną od reszty skóry, umiejscowioną na twarzy, karku, tułowiu czy nogach. Problem stanowią jedynie zmiany zlokalizowane w okolicy oka – na spojówkach czy powiekach. Przeoczony i zaawansowany naczyniak może poważnie upośledzić wzrok dlatego wymaga interwencji chirurgicznej.

Naczyniak jamisty

U dorosłych częstym nowotworem łagodnym jest naczyniak jamisty, który lokalizuje się na skórze lub wewnątrz ciała m.in. w naczyniówce oka, mięśniach czy wątrobie. Początkowo nie daje objawów, jednak w zaawansowanym stadium swego rozwoju, kiedy osiągnie znaczne rozmiary, może powodować objawy ciasnoty np. w oczodole. Pojawia się wówczas wytrzeszcz gałki ocznej, zez, zaburzenia widzenia i utrudnione ruchy oczu. Aby go wykryć należy wykonać badanie ultrasonograficzne lub tomografię komputerową. Naczyniaki jamiste wymagają usunięcia przez chirurga, gdyż doprowadzić mogą do ślepoty bądź do innych zmian narządów wewnętrznych.

Naczyniak groniasty

Naczyniaki groniaste, jak sama nazwa wskazuje, przypominają kiść winogron. Wywodzą się ze splotów tętniczo-żylnych w miejscach bogato unaczynionych w mózgu i jego oponach. Nowotwór ten jest łagodnym guzem i na szczęście występuje rzadko.

Obłoniak może być łagodny lub złośliwy

Obłoniak to guz wywodzący się z komórek osłonki zewnętrznej naczyń, zwanej przydanką. Jest ona rodzajem tkanki łącznej, wytrzymałej na rozciąganie i stanowi ochronną warstwę dla naczynia. Proces nowotworowy zlokalizowany w przydance może dotyczyć skóry lub narządów wewnętrznych. Obłoniak występuje rzadko - stanowi 1% wszystkich nowotworów naczyń. Jest to nowotwór bogato unaczyniony i częstym jego objawem są krwawienia, m.in. z nosa. Odmiana złośliwa obłoniaka jest znacznie rzadsza niż łagodna.

Naczyniaki limfatyczne

Łagodne guzy nowotworowe naczyń limfatycznych (chłonnych) należą do bardzo rzadkich schorzeń, a ponadto przez długi czas nie dają objawów klinicznych. Ostatecznie mogą samoistnie pękać i dawać krwotoki do jam ciała, czego rezultatem będzie pojawienie się czekoladowych plam i torbieli. Zazwyczaj ulegają one wchłonięciu, przez co interwencji lekarza wymagają tylko te, które uciskają na nerwy unerwiające oczy.